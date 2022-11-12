https://ria.ru/20221112/dnr-1831079055.html

Украинские боевики обстреляли Донецк

Украинские боевики обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.11.2022

Украинские боевики обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив еще 10 ракет по Киевскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контролю РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T18:31

2022-11-12T18:31

2022-11-12T18:31

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

в мире

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив еще 10 ракет по Киевскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Это тринадцатый обстрел территории ДНР с применением РСЗО "Град" украинскими войсками с начала суток, согласно данным представительства ДНР в СЦКК."С самого утра противник ведет интенсивные обстрелы жилых кварталов населенных пунктов республики, под огнем артиллерии и РСЗО районы Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой. На текущий момент противник выпустил более 200 снарядов различного калибра, включая РСЗО "Град", - добавили в ведомстве.Кроме того, в 17.30 представительство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 17.44 - обстрел Куйбышевского района Донецка, по которому было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецк, донецкая народная республика, горловка, в мире, сцкк