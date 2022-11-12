Украинские боевики обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив еще десять ракет
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк из РСЗО "Град", выпустив еще 10 ракет по Киевскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.58 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Это тринадцатый обстрел территории ДНР с применением РСЗО "Град" украинскими войсками с начала суток, согласно данным представительства ДНР в СЦКК.
"С самого утра противник ведет интенсивные обстрелы жилых кварталов населенных пунктов республики, под огнем артиллерии и РСЗО районы Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой. На текущий момент противник выпустил более 200 снарядов различного калибра, включая РСЗО "Град", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в 17.30 представительство зафиксировало обстрел Никитовского района Горловки, в ходе которого было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 17.44 - обстрел Куйбышевского района Донецка, по которому было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.