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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР до 40 человек
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР до 40 человек - РИА Новости, 12.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР до 40 человек
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре гаубицы, РСЗО "Град", четыре танка и 12 единиц бронированной и автомобильной техники,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:59
2022-11-12T10:59
2022-11-12T10:59
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция днр
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре гаубицы, РСЗО "Град", четыре танка и 12 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре гаубицы (две "М777", две "Д-20"), РСЗО "Град", четыре танка (два Т-80БВ, Т-72Б и Т-72М1), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В пятницу Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО, четыре танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР, Донбасс
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР до 40 человек
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли до 40 человек и четыре гаубицы