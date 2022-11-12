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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР до 40 человек

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР до 40 человек - РИА Новости, 12.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР до 40 человек

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре гаубицы, РСЗО "Град", четыре танка и 12 единиц бронированной и автомобильной техники,... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:59

2022-11-12T10:59

2022-11-12T10:59

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция днр

донбасс

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре гаубицы, РСЗО "Град", четыре танка и 12 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре гаубицы (две "М777", две "Д-20"), РСЗО "Град", четыре танка (два Т-80БВ, Т-72Б и Т-72М1), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В пятницу Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО, четыре танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр, донбасс