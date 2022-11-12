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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР до 40 человек - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР до 40 человек
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР до 40 человек - РИА Новости, 12.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР до 40 человек
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре гаубицы, РСЗО "Град", четыре танка и 12 единиц бронированной и автомобильной техники,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:59
2022-11-12T10:59
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция днр
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре гаубицы, РСЗО "Град", четыре танка и 12 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре гаубицы (две "М777", две "Д-20"), РСЗО "Град", четыре танка (два Т-80БВ, Т-72Б и Т-72М1), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В пятницу Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО, четыре танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР, Донбасс
10:59 12.11.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР до 40 человек

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли до 40 человек и четыре гаубицы

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре гаубицы, РСЗО "Град", четыре танка и 12 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: четыре гаубицы (две "М777", две "Д-20"), РСЗО "Град", четыре танка (два Т-80БВ, Т-72Б и Т-72М1), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В пятницу Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО, четыре танка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты три беспилотника противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНародная милиция ДНРДонбасс
 
 
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