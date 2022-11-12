СМИ: в Британии сократят расходы на оборону из-за инфляции
Telegraph: бюджет Минобороны Британии в реальном выражении сократится из-за инфляции
Британские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кабинет премьера Британии Риши Сунака не будет урезать бюджет министерства обороны страны, однако из-за инфляции в реальном выражении он сократится, пишет газета Telegraph.
По данным издания, британский минфин на следующей неделе "объявит, что все расходы департаментов на следующие два года останутся такими, как было согласовано ранее в обзоре расходов на 2021 год".
Как отмечает газета, бюджет британского министерства обороны в денежном выражении увеличится с 47,9 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году до 48 миллиардов в 2023 году. В 2024 году показатель составит 48,6 миллиарда фунтов стерлингов. При этом инфляция, показатель которой на данный момент в Британии составляет около 10%, "съедает" проекты бюджетов на эти годы.
"Учет этих показателей означает реальное сокращение расходов на оборону в указанные годы", - пишет издание.
Предшественница Сунака Лиз Трасс обещала ранее увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП к 2030 году. Новый глава министерства финансов Джереми Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября, в нем могут объявить о повышении налогов и сокращении госрасходов, в том числе на оборону, для покрытия дефицита бюджета.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.