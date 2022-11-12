https://ria.ru/20221112/byudzhet-1831060881.html

СМИ: в Британии сократят расходы на оборону из-за инфляции

СМИ: в Британии сократят расходы на оборону из-за инфляции - РИА Новости, 12.11.2022

СМИ: в Британии сократят расходы на оборону из-за инфляции

Кабинет премьера Британии Риши Сунака не будет урезать бюджет министерства обороны страны, однако из-за инфляции в реальном выражении он сократится, пишет... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:37

2022-11-12T16:37

2022-11-12T16:37

экономика

цены на нефть

риши сунак

лиз трасс

джереми хант

англия

великобритания

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кабинет премьера Британии Риши Сунака не будет урезать бюджет министерства обороны страны, однако из-за инфляции в реальном выражении он сократится, пишет газета Telegraph.По данным издания, британский минфин на следующей неделе "объявит, что все расходы департаментов на следующие два года останутся такими, как было согласовано ранее в обзоре расходов на 2021 год".Как отмечает газета, бюджет британского министерства обороны в денежном выражении увеличится с 47,9 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году до 48 миллиардов в 2023 году. В 2024 году показатель составит 48,6 миллиарда фунтов стерлингов. При этом инфляция, показатель которой на данный момент в Британии составляет около 10%, "съедает" проекты бюджетов на эти годы."Учет этих показателей означает реальное сокращение расходов на оборону в указанные годы", - пишет издание.Предшественница Сунака Лиз Трасс обещала ранее увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП к 2030 году. Новый глава министерства финансов Джереми Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября, в нем могут объявить о повышении налогов и сокращении госрасходов, в том числе на оборону, для покрытия дефицита бюджета.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, риши сунак, лиз трасс, джереми хант, англия, великобритания