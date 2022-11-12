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СМИ: в Британии сократят расходы на оборону из-за инфляции - РИА Новости, 12.11.2022
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СМИ: в Британии сократят расходы на оборону из-за инфляции
СМИ: в Британии сократят расходы на оборону из-за инфляции - РИА Новости, 12.11.2022
СМИ: в Британии сократят расходы на оборону из-за инфляции
Кабинет премьера Британии Риши Сунака не будет урезать бюджет министерства обороны страны, однако из-за инфляции в реальном выражении он сократится, пишет... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:37
2022-11-12T16:37
экономика
цены на нефть
риши сунак
лиз трасс
джереми хант
англия
великобритания
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кабинет премьера Британии Риши Сунака не будет урезать бюджет министерства обороны страны, однако из-за инфляции в реальном выражении он сократится, пишет газета Telegraph.По данным издания, британский минфин на следующей неделе "объявит, что все расходы департаментов на следующие два года останутся такими, как было согласовано ранее в обзоре расходов на 2021 год".Как отмечает газета, бюджет британского министерства обороны в денежном выражении увеличится с 47,9 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году до 48 миллиардов в 2023 году. В 2024 году показатель составит 48,6 миллиарда фунтов стерлингов. При этом инфляция, показатель которой на данный момент в Британии составляет около 10%, "съедает" проекты бюджетов на эти годы."Учет этих показателей означает реальное сокращение расходов на оборону в указанные годы", - пишет издание.Предшественница Сунака Лиз Трасс обещала ранее увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП к 2030 году. Новый глава министерства финансов Джереми Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября, в нем могут объявить о повышении налогов и сокращении госрасходов, в том числе на оборону, для покрытия дефицита бюджета.Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.
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экономика, цены на нефть, риши сунак, лиз трасс, джереми хант, англия, великобритания
Экономика, Цены на нефть, Риши Сунак, Лиз Трасс, Джереми Хант, Англия, Великобритания
16:37 12.11.2022
 
СМИ: в Британии сократят расходы на оборону из-за инфляции

Telegraph: бюджет Минобороны Британии в реальном выражении сократится из-за инфляции

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кабинет премьера Британии Риши Сунака не будет урезать бюджет министерства обороны страны, однако из-за инфляции в реальном выражении он сократится, пишет газета Telegraph.
По данным издания, британский минфин на следующей неделе "объявит, что все расходы департаментов на следующие два года останутся такими, как было согласовано ранее в обзоре расходов на 2021 год".
Как отмечает газета, бюджет британского министерства обороны в денежном выражении увеличится с 47,9 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году до 48 миллиардов в 2023 году. В 2024 году показатель составит 48,6 миллиарда фунтов стерлингов. При этом инфляция, показатель которой на данный момент в Британии составляет около 10%, "съедает" проекты бюджетов на эти годы.
"Учет этих показателей означает реальное сокращение расходов на оборону в указанные годы", - пишет издание.
Предшественница Сунака Лиз Трасс обещала ранее увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП к 2030 году. Новый глава министерства финансов Джереми Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября, в нем могут объявить о повышении налогов и сокращении госрасходов, в том числе на оборону, для покрытия дефицита бюджета.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%. Центробанк прогнозирует ускорение годовой инфляции в четвертом квартале этого года до 11%, а в ближайшем будущем рост цен будет превышать 10%.
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