https://ria.ru/20221112/bronetekhnika-1831039333.html
С начала спецоперации уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ
С начала спецоперации уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 12.11.2022
С начала спецоперации уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 6550 украинских танков и других боевых бронированных машин, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:30
2022-11-12T14:30
2022-11-12T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795035785_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_90174f8bae7a96c8bb219c0d66d493bc.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации уничтожили 6550 украинских танков и других боевых бронированных машин, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 175 вертолетов, 2492 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6550 танков и других боевых бронированных машин, 886 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3574 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7187 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795035785_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59e47bf326f9bbfede4859fe56fbcd8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
14:30 12.11.2022 (обновлено: 14:32 12.11.2022)
С начала спецоперации уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ
МО: ВС России уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ с начала спецоперации