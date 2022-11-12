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С начала спецоперации уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/bronetekhnika-1831039333.html
С начала спецоперации уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ
С начала спецоперации уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 12.11.2022
С начала спецоперации уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 6550 украинских танков и других боевых бронированных машин, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:30
2022-11-12T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации уничтожили 6550 украинских танков и других боевых бронированных машин, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 175 вертолетов, 2492 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6550 танков и других боевых бронированных машин, 886 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3574 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7187 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
14:30 12.11.2022 (обновлено: 14:32 12.11.2022)
 
С начала спецоперации уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ

МО: ВС России уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ с начала спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации уничтожили 6550 украинских танков и других боевых бронированных машин, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 175 вертолетов, 2492 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6550 танков и других боевых бронированных машин, 886 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3574 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7187 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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