https://ria.ru/20221112/bronetekhnika-1831039333.html

С начала спецоперации уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ

С начала спецоперации уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 12.11.2022

С начала спецоперации уничтожили более 6,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ

Российские войска с начала спецоперации уничтожили 6550 украинских танков и других боевых бронированных машин, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:30

2022-11-12T14:30

2022-11-12T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации уничтожили 6550 украинских танков и других боевых бронированных машин, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 175 вертолетов, 2492 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6550 танков и других боевых бронированных машин, 886 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3574 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7187 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке российского Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

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безопасность, россия