https://ria.ru/20221112/biznes-1830972472.html

КМСП поможет малому бизнесу заключать офсеты и участвовать в "выращивании"

КМСП поможет малому бизнесу заключать офсеты и участвовать в "выращивании" - РИА Новости, 12.11.2022

КМСП поможет малому бизнесу заключать офсеты и участвовать в "выращивании"

Корпорация МСП (КМСП) поможет поставщикам из числа малых и средних предприятий в рамках 223-ФЗ заключать офсетные контракты с госкомпаниями, а также участвовать РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:00

2022-11-12T10:00

2022-11-12T10:00

корпорация мсп

экономика

технологии

александр исаевич

андрей белоусов

россия

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ростех

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) поможет поставщикам из числа малых и средних предприятий в рамках 223-ФЗ заключать офсетные контракты с госкомпаниями, а также участвовать в их программах "выращивания", сообщает пресс-служба института развития."Офсетный договор в рамках 223-ФЗ подразумевает, что МСП-поставщик выступает также в качестве инвестора, который на свои или заемные средства строит новое или развивает действующее производство. В свою очередь, госкомпания в рамках офсетного договора берет на себя обязательство в течение нескольких лет закупать у МСП-инвестора его продукцию или услуги в определенном объеме. Сейчас мы ведем работу с заказчиками для определения их запроса по заключению офсетных договоров", - пояснил генеральный директор КМСП Александр Исаевич.С 12 ноября вступили в силу изменения в законодательство, запускающие программы развития поставщиков из числа малых и средних предприятий. Теперь крупнейшие компании-заказчики смогут "выращивать" отобранные МСП путем финансовой, правовой, методической и иной поддержки для потенциального участия в закупках."Бенефициарами данной инициативы становятся как МСП, так и крупный бизнес, а также государство. Малый и средний бизнес, который примет участие в программе "выращивания", получит возможность для роста и гарантированный рынок сбыта. Заказчик обеспечивается продукцией отечественного поставщика в необходимом объеме, а государство решает задачи технологического развития, импортозамещения, увеличивает поступление налогов и создает новые рабочие места. Заинтересованность в программе выразили такие компании, как РЖД, "Ростех", "Автодор" и другие", — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба Минэка.В рамках программ "выращивания" госкомпания определяет приоритетные направления поддержки МСП-поставщиков, проводит отбор участников и разрабатывает индивидуальные карты развития для победителей. В результате реализации программ производство и качество продукции поставщиков из числа малого и среднего бизнеса должны достичь уровня требований, устанавливаемых крупнейшими заказчиками при закупочных процедурах.Нововведения также предоставляют возможность малому и среднему бизнесу заключать долгосрочные офсетные договоры с госкомпаниями.Разработанные заказчиками программы будут публиковаться на Цифровой платформе МСП.РФ или на корпоративной информационной системе госкомпании, где малые и средние предприятия смогут заполнить форму заявки на участие в "выращивании", говорится в сообщении пресс-службы КМСП.В пилотном режиме на Цифровой платформе МСП.РФ был размещен запрос 27 крупнейших заказчиков. Они определили 1,2 тысячи номенклатурных позиций для программ "выращивания", в том числе более 100 — для заключения офсетных договоров. На участие в пилотных проектах предварительно получено 127 заявок от 59 представителей малого и среднего бизнеса из 26 регионов.Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, предусматривает, что объем закупок крупнейших заказчиков у МСП достигнет 5 триллионов рублей к 2024 году.

https://ria.ru/20221107/zakupki-1829643483.html

https://ria.ru/20221102/predprinimateli-1828270479.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

корпорация мсп, экономика, технологии, александр исаевич, андрей белоусов, россия, ржд, ростех