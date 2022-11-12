https://ria.ru/20221112/belorussiya-1830989375.html

Власти Белоруссии поручили заключить с Россией соглашение о генконсульстве

Власти Белоруссии поручили заключить с Россией соглашение о генконсульстве - РИА Новости, 12.11.2022

Власти Белоруссии поручили заключить с Россией соглашение о генконсульстве

Правительство Белоруссии поручило МИД республики заключить путем обмена нотами с РФ соглашение об открытии российского генерального консульства в Гродно,... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T02:43

2022-11-12T02:43

2022-11-12T02:43

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МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Правительство Белоруссии поручило МИД республики заключить путем обмена нотами с РФ соглашение об открытии российского генерального консульства в Гродно, говорится в постановлении Совета министров Белоруссии, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.Генеральное консульство России в Гродно должно заработать до конца этого года, сообщал ранее РИА Новости официальный представитель посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев. По его словам, для начала функционирования генконсульства осталось завершить некоторые дипломатические, нормативные процедуры."Принять предложение министерства иностранных дел, согласованное с министерством юстиции и министерством финансов, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об учреждении генерального консульства Российской Федерации в Гродно", - говорится в документе. Постановление утверждает текст ноты белорусской стороны, который не публикуется в открытом доступе.Правительство также постановило "уполномочить министерство иностранных дел осуществить необходимые процедуры по заключению путем обмена нотами соглашения".В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.

https://ria.ru/20221110/programmy-1830539262.html

https://ria.ru/20221109/konkurentsiya-1830234014.html

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в мире, сергей лавров, александр лукашенко, михаил мишустин, россия, белоруссия, гродно