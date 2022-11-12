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Власти Белоруссии поручили заключить с Россией соглашение о генконсульстве - РИА Новости, 12.11.2022
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Власти Белоруссии поручили заключить с Россией соглашение о генконсульстве
Власти Белоруссии поручили заключить с Россией соглашение о генконсульстве - РИА Новости, 12.11.2022
Власти Белоруссии поручили заключить с Россией соглашение о генконсульстве
Правительство Белоруссии поручило МИД республики заключить путем обмена нотами с РФ соглашение об открытии российского генерального консульства в Гродно,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T02:43
2022-11-12T02:43
в мире
сергей лавров
александр лукашенко
михаил мишустин
россия
белоруссия
гродно
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МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Правительство Белоруссии поручило МИД республики заключить путем обмена нотами с РФ соглашение об открытии российского генерального консульства в Гродно, говорится в постановлении Совета министров Белоруссии, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.Генеральное консульство России в Гродно должно заработать до конца этого года, сообщал ранее РИА Новости официальный представитель посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев. По его словам, для начала функционирования генконсульства осталось завершить некоторые дипломатические, нормативные процедуры."Принять предложение министерства иностранных дел, согласованное с министерством юстиции и министерством финансов, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об учреждении генерального консульства Российской Федерации в Гродно", - говорится в документе. Постановление утверждает текст ноты белорусской стороны, который не публикуется в открытом доступе.Правительство также постановило "уполномочить министерство иностранных дел осуществить необходимые процедуры по заключению путем обмена нотами соглашения".В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.
https://ria.ru/20221110/programmy-1830539262.html
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в мире, сергей лавров, александр лукашенко, михаил мишустин, россия, белоруссия, гродно
В мире, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Михаил Мишустин, Россия, Белоруссия, Гродно
02:43 12.11.2022
 
Власти Белоруссии поручили заключить с Россией соглашение о генконсульстве

Власти Белоруссии постановили заключить с Россией соглашение о генконсульстве в Гродно

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
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МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Правительство Белоруссии поручило МИД республики заключить путем обмена нотами с РФ соглашение об открытии российского генерального консульства в Гродно, говорится в постановлении Совета министров Белоруссии, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
Генеральное консульство России в Гродно должно заработать до конца этого года, сообщал ранее РИА Новости официальный представитель посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев. По его словам, для начала функционирования генконсульства осталось завершить некоторые дипломатические, нормативные процедуры.
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"Принять предложение министерства иностранных дел, согласованное с министерством юстиции и министерством финансов, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об учреждении генерального консульства Российской Федерации в Гродно", - говорится в документе. Постановление утверждает текст ноты белорусской стороны, который не публикуется в открытом доступе.
Правительство также постановило "уполномочить министерство иностранных дел осуществить необходимые процедуры по заключению путем обмена нотами соглашения".
В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.
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В миреСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоМихаил МишустинРоссияБелоруссияГродно
 
 
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