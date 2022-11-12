Власти Белоруссии поручили заключить с Россией соглашение о генконсульстве
Власти Белоруссии постановили заключить с Россией соглашение о генконсульстве в Гродно
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 12 ноя - РИА Новости. Правительство Белоруссии поручило МИД республики заключить путем обмена нотами с РФ соглашение об открытии российского генерального консульства в Гродно, говорится в постановлении Совета министров Белоруссии, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
Генеральное консульство России в Гродно должно заработать до конца этого года, сообщал ранее РИА Новости официальный представитель посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев. По его словам, для начала функционирования генконсульства осталось завершить некоторые дипломатические, нормативные процедуры.
"Принять предложение министерства иностранных дел, согласованное с министерством юстиции и министерством финансов, о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об учреждении генерального консульства Российской Федерации в Гродно", - говорится в документе. Постановление утверждает текст ноты белорусской стороны, который не публикуется в открытом доступе.
Правительство также постановило "уполномочить министерство иностранных дел осуществить необходимые процедуры по заключению путем обмена нотами соглашения".
В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко развитие двусторонних контактов между Москвой и Минском, в частности взаимное расширение консульского присутствия, и сообщил о планах открытия генерального консульства в Гродно. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией об учреждении генерального консульства РФ в Гродно. В настоящее время в Белоруссии работают российское посольство в Минске и генконсульство в Бресте.