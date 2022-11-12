https://ria.ru/20221112/arest-1831050507.html

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве 14-летнего подростка

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве 14-летнего подростка - РИА Новости, 12.11.2022

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве 14-летнего подростка

Суд арестовал 24-летнего обвиняемого в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:49

2022-11-12T15:49

2022-11-12T15:49

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Суд арестовал 24-летнего обвиняемого в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.Тело без верхней одежды 14-летнего подростка, не вернувшегося домой после прогулки со сверстниками, днем 16 октября обнаружили прохожие около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщала прокуратура. По данным СК, у погибшего - множественные повреждения в области лица и туловища. Подозреваемые скрывались за пределами столичного региона, но позднее были задержаны. Сообщалось, что задержанные - двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения. Следствие просило об их аресте."С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 24-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в суде обвиняемый был против ареста и "просил избрать ему меру пресечения в виде запрета определённых действий".Установлено, что подросток после избиения стал задыхаться. Кроме того, один из обвиняемых заставил ребенка съесть наркотическое вещество, в результате чего химическое отравление вызвало острую интоксикацию и отек головного мозга.По информации ведомства, обвиняемые не признали вину. В ближайшее время суд рассмотрит меру пресечения второму обвиняемому.

https://ria.ru/20220929/vymogatelstvo-1820305728.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия