https://ria.ru/20221112/antivirus-1830984308.html

IT-эксперт рассказал, когда антивирус замедляет работу смартфона

IT-эксперт рассказал, когда антивирус замедляет работу смартфона - РИА Новости, 12.11.2022

IT-эксперт рассказал, когда антивирус замедляет работу смартфона

Сколько антивирусов стоит установить на смартфон и почему такие программы могут тормозить работу устройства, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T02:16

2022-11-12T02:16

2022-11-12T02:18

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сколько антивирусов стоит установить на смартфон и почему такие программы могут тормозить работу устройства, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Александр Дворянский.Смартфон не меньше, чем компьютер, нуждается в установке антивирусной программы, уверен он. Проникнув в мобильный телефон, вредоносное ПО может, в частности, отслеживать действия владельца устройства или копировать данные, позволяющие получить доступ к его банковскому счету, отметил Дворянский.IT-эксперт рекомендует защитить смартфон с помощью платной версии антивирусной программы, после чего не забывать о ее регулярном обновлении.Средства защиты информации, предусмотренные в банковских приложениях, нельзя рассматривать как альтернативу антивирусу, продолжил эксперт."Банковские приложения, например, сами по себе антивирус не включают, но они включают многофакторную проверку, когда вы вводите пароль, используете биометрию или дополнительный код-пароль, вам приходит СМС для подтверждения входа. Это не является заменой антивируса, это дополнение", — сказал он.В то же время перестраховываться и пытаться установить на смартфон более одной антивирусной программы не нужно, предупредил он. По словам IT-эксперта, это может привести к серьезному замедлению работы устройства. Разные антивирусы могут "конфликтовать" и перегружать центральный процессор, уточнил собеседник.Вместо того, чтобы пытаться усилить защиту смартфона за счет установки дополнительного антивируса, лучше соблюдать основные принципы информационной гигиены, полагает он."Не стоит думать, что, если вы поставили самый дорогой и хороший антивирус, то у вас стопроцентная безопасность, такого не бывает. Это хорошее техническое решение, но пользователям все равно важно соблюдать принципы информационной гигиены. Нужно максимально ограничить доступ к нелегитимным ресурсам, без необходимости не скачивать приложения на неофициальных маркетплейсах", — посоветовал эксперт.

https://ria.ru/20221110/smartfon-1830384779.html

https://ria.ru/20221029/internet-1827702411.html

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общество, технологии, россия