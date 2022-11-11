https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html

В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России

В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России - РИА Новости, 11.11.2022

В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России

Все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, заявил в пятницу РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:23

2022-11-11T15:23

2022-11-11T15:27

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зерновая сделка

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ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, заявил в пятницу РИА Новости исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли."Эта сделка совершенно необходима. Все страны должны сотрудничать в этом вопросе, все страны должны сыграть роль. Неважно, любите вы Россию или нет - миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить", - сказал он на полях Парижского мирного форума. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сделка по доставке зерна через Чёрное море оставалась в силе и была продлена", - добавил Бизли.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221109/sdelka-1830262726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оон, экономика, зерновая сделка