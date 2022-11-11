15:23 11.11.2022 (обновлено: 15:27 11.11.2022)
В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России
Глава продпрограммы в ООН Бизли: мир нуждается в зерне из России, любят ее или нет
Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, заявил в пятницу РИА Новости исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
"Эта сделка совершенно необходима. Все страны должны сотрудничать в этом вопросе, все страны должны сыграть роль. Неважно, любите вы Россию или нет - миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить", - сказал он на полях Парижского мирного форума. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сделка по доставке зерна через Чёрное море оставалась в силе и была продлена", - добавил Бизли.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.