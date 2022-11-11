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В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России - РИА Новости, 11.11.2022
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В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России
В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России - РИА Новости, 11.11.2022
В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России
Все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, заявил в пятницу РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:23
2022-11-11T15:27
россия
оон
экономика
зерновая сделка
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ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, заявил в пятницу РИА Новости исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли."Эта сделка совершенно необходима. Все страны должны сотрудничать в этом вопросе, все страны должны сыграть роль. Неважно, любите вы Россию или нет - миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить", - сказал он на полях Парижского мирного форума. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сделка по доставке зерна через Чёрное море оставалась в силе и была продлена", - добавил Бизли.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
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россия, оон, экономика, зерновая сделка
Россия, ООН, Экономика, зерновая сделка
15:23 11.11.2022 (обновлено: 15:27 11.11.2022)
 
В ООН заявили, что мир нуждается в зерне и удобрениях из России

Глава продпрограммы в ООН Бизли: мир нуждается в зерне из России, любят ее или нет

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле в Рязанской области
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, заявил в пятницу РИА Новости исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.
"Эта сделка совершенно необходима. Все страны должны сотрудничать в этом вопросе, все страны должны сыграть роль. Неважно, любите вы Россию или нет - миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить", - сказал он на полях Парижского мирного форума. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сделка по доставке зерна через Чёрное море оставалась в силе и была продлена", - добавил Бизли.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 15:50
В МИД рассказали о проблемах с выполнением российской части зерновой сделки
 
РоссияООНЭкономиказерновая сделка
 
 
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