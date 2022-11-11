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В Госдуме предложили распространить меры господдержки на зерновые элеваторы - РИА Новости, 11.11.2022
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В Госдуме предложили распространить меры господдержки на зерновые элеваторы
В Госдуме предложили распространить меры господдержки на зерновые элеваторы - РИА Новости, 11.11.2022
В Госдуме предложили распространить меры господдержки на зерновые элеваторы
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") направила вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:15
2022-11-11T15:15
экономика
надежда школкина
виктория абрамченко
россия
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") направила вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко письмо, в котором просит проработать вопрос о распространении на элеваторы для хранения зерна меры государственной поддержки."Я обратилась с письмом к заместителю председателя правительства РФ с просьбой дать соответствующее поручение проработать вопрос о включении организаций, оказывающих услуги по приемке, хранению и подработке зерновых культур, в перечень организаций, на которые распространяются меры государственной поддержки, в том числе льготное инвестиционное кредитование", - сообщила Школкина журналистам.При этом она обратила внимание, что благодаря беспрецедентным мерам поддержки со стороны государства и самоотверженному труду работников сельского хозяйства в этом году был собран рекордный урожай сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновых культур.Вместе с тем в России, по словам депутата, по-прежнему наблюдается недостаток элеваторных мощностей для приемки, хранения и подработки зерновых культур, поскольку большинство имеющихся элеваторов и складов напольного хранения было возведено еще более 30 лет назад, соответственно, не все они отвечают современным требованиям и являются предприятиями с высоким уровнем затрат."На сегодняшний день дефицит емкостей для хранения зерновых культур по стране составляет примерно 20 миллионов тонн, вследствие чего аграрии вынуждены размещать свой урожай на не приспособленных для хранения складах и под навесами, что приводит к ухудшению качества продукции, а в некоторых случаях к ее потере", - подчеркнула Школкина."Поскольку элеватор как хозяйствующий субъект не осуществляет собственное производство сельскохозяйственной продукции, а оказывает исключительно вспомогательные услуги по приемке, хранению и подработке зерновых и масличных культур, на него не распространяются меры государственной поддержки, предоставляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям", - напомнила первый зампред думского комитета. Вместе с тем элеватор, по ее словам, является неотъемлемой и важной составляющей в организации производства и реализации зерновых и масленичных культур.
https://ria.ru/20221028/zerno-1827652860.html
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экономика, надежда школкина, виктория абрамченко, россия, госдума рф, единая россия
Экономика, Надежда Школкина, Виктория Абрамченко, Россия, Госдума РФ, Единая Россия
15:15 11.11.2022
 
В Госдуме предложили распространить меры господдержки на зерновые элеваторы

Депутат Госдумы Школкина предложила распространить меры господдержки на зерновые элеваторы

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") направила вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко письмо, в котором просит проработать вопрос о распространении на элеваторы для хранения зерна меры государственной поддержки.
"Я обратилась с письмом к заместителю председателя правительства РФ с просьбой дать соответствующее поручение проработать вопрос о включении организаций, оказывающих услуги по приемке, хранению и подработке зерновых культур, в перечень организаций, на которые распространяются меры государственной поддержки, в том числе льготное инвестиционное кредитование", - сообщила Школкина журналистам.
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При этом она обратила внимание, что благодаря беспрецедентным мерам поддержки со стороны государства и самоотверженному труду работников сельского хозяйства в этом году был собран рекордный урожай сельскохозяйственной продукции, в том числе зерновых культур.
Вместе с тем в России, по словам депутата, по-прежнему наблюдается недостаток элеваторных мощностей для приемки, хранения и подработки зерновых культур, поскольку большинство имеющихся элеваторов и складов напольного хранения было возведено еще более 30 лет назад, соответственно, не все они отвечают современным требованиям и являются предприятиями с высоким уровнем затрат.
"На сегодняшний день дефицит емкостей для хранения зерновых культур по стране составляет примерно 20 миллионов тонн, вследствие чего аграрии вынуждены размещать свой урожай на не приспособленных для хранения складах и под навесами, что приводит к ухудшению качества продукции, а в некоторых случаях к ее потере", - подчеркнула Школкина.
"Поскольку элеватор как хозяйствующий субъект не осуществляет собственное производство сельскохозяйственной продукции, а оказывает исключительно вспомогательные услуги по приемке, хранению и подработке зерновых и масличных культур, на него не распространяются меры государственной поддержки, предоставляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям", - напомнила первый зампред думского комитета. Вместе с тем элеватор, по ее словам, является неотъемлемой и важной составляющей в организации производства и реализации зерновых и масленичных культур.
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ЭкономикаНадежда ШколкинаВиктория АбрамченкоРоссияГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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