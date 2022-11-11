12:38 11.11.2022 (обновлено: 13:11 11.11.2022)
В США Зеленского описали тремя словами
Ведущая Кэндис Оуэнс назвала президента Украины Зеленского королевой американских пособий
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал "королевой американских пособий", заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News.
"Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно!" — сказала она.
Журналистка призвала строго следить за тем, куда идет каждый доллар помощи Украине, потому что "потрясающие сотрудники" налоговой службы, по ее словам, почему-то не следят за деньгами, которые отправляют за границу.
Кроме того, Оуэнс назвала подозрительным то, что Соединенные Штаты поспешно вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года, а прямо на следующий день, 1 сентября, объявили о присоединении к усилиям ЕС по поддержке Украины в деле вступления в НАТО.
На фоне российской спецоперации на Украине западные страны продолжают накачивать киевский режим оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.
На фоне российской спецоперации на Украине западные страны продолжают накачивать киевский режим оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.