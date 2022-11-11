https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830748506.html

В США Зеленского описали тремя словами

В США Зеленского описали тремя словами - РИА Новости, 11.11.2022

В США Зеленского описали тремя словами

Президент Украины Владимир Зеленский стал "королевой американских пособий", заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:38

2022-11-11T12:38

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в мире

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал "королевой американских пособий", заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News. "Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно!" — сказала она. Журналистка призвала строго следить за тем, куда идет каждый доллар помощи Украине, потому что "потрясающие сотрудники" налоговой службы, по ее словам, почему-то не следят за деньгами, которые отправляют за границу. Кроме того, Оуэнс назвала подозрительным то, что Соединенные Штаты поспешно вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года, а прямо на следующий день, 1 сентября, объявили о присоединении к усилиям ЕС по поддержке Украины в деле вступления в НАТО.На фоне российской спецоперации на Украине западные страны продолжают накачивать киевский режим оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830675102.html

https://ria.ru/20221111/germaniya-1830724502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато, евросоюз, афганистан