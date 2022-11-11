Рейтинг@Mail.ru
В США Зеленского описали тремя словами - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830748506.html
В США Зеленского описали тремя словами
В США Зеленского описали тремя словами - РИА Новости, 11.11.2022
В США Зеленского описали тремя словами
Президент Украины Владимир Зеленский стал "королевой американских пособий", заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:38
2022-11-11T13:11
в мире
владимир зеленский
украина
сша
нато
евросоюз
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778210054_0:0:2778:1563_1920x0_80_0_0_8be6e0b55641fa634c1a4cea05d5532f.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал "королевой американских пособий", заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News. "Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно!" — сказала она. Журналистка призвала строго следить за тем, куда идет каждый доллар помощи Украине, потому что "потрясающие сотрудники" налоговой службы, по ее словам, почему-то не следят за деньгами, которые отправляют за границу. Кроме того, Оуэнс назвала подозрительным то, что Соединенные Штаты поспешно вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года, а прямо на следующий день, 1 сентября, объявили о присоединении к усилиям ЕС по поддержке Украины в деле вступления в НАТО.На фоне российской спецоперации на Украине западные страны продолжают накачивать киевский режим оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830675102.html
https://ria.ru/20221111/germaniya-1830724502.html
украина
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778210054_155:0:2624:1852_1920x0_80_0_0_95373c70229a9ab61f25bb4b3b90660b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато, евросоюз, афганистан
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, НАТО, Евросоюз, Афганистан
12:38 11.11.2022 (обновлено: 13:11 11.11.2022)
 
В США Зеленского описали тремя словами

Ведущая Кэндис Оуэнс назвала президента Украины Зеленского королевой американских пособий

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал "королевой американских пособий", заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Tucker Carlson Tonight на канале Fox News.
"Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно!" — сказала она.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
09:35
Заявление Зеленского о России шокировало пользователей Сети
Журналистка призвала строго следить за тем, куда идет каждый доллар помощи Украине, потому что "потрясающие сотрудники" налоговой службы, по ее словам, почему-то не следят за деньгами, которые отправляют за границу.
Кроме того, Оуэнс назвала подозрительным то, что Соединенные Штаты поспешно вывели войска из Афганистана 31 августа 2021 года, а прямо на следующий день, 1 сентября, объявили о присоединении к усилиям ЕС по поддержке Украины в деле вступления в НАТО.

На фоне российской спецоперации на Украине западные страны продолжают накачивать киевский режим оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.
Небо над Москвой - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11:35
В Германии раскрыли планы по большой конфронтации Запада с Россией
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАНАТОЕвросоюзАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала