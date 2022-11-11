11:29 11.11.2022 (обновлено: 12:30 11.11.2022)
"Найди работу, Зеленский". В Сети осудили новое заявление лидера Украины
Пользователи Twitter осудили Зеленского за получение военной помощи от США
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении нового пакета военной помощи от США.
В твите Зеленский выразил благодарность президенту Джо Байдену и всему американскому народу за системы ПВО Avenger и ракеты для Hawk. Читатели в комментариях раскритиковали очередную поставку вооружений на Украину.
"Я бы предпочла не отдавать вам свои налоги. Ведите свою войну сами", — написала Shirley Gooch.
"Эй, тебе следует найти работу. У меня есть работа, и я работаю каждый день, и, по всей видимости, ты получаешь кучу моих денег. Может, тебе стоит начать вкладываться самому?" — возмутилась D Sprinkle.
"Парень, который дает тебе наши деньги, это тот же человек, который начал вторжение в 2014 году", — осудил лидера США Jacob Stein.
"Если бы вы не продали свои территории фирмам из США и в ваших портах не было бы десятков американских кораблей с зерном, не получили бы ничего от США и ЕС", — подметил Mateusz Bacmaga.
"У этого парня отличная команда маркетологов", — пошутил Fungame.
"Денежная яма для коррупции", — заключила Gillian watson.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.