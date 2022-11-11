https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830722799.html

"Найди работу, Зеленский". В Сети осудили новое заявление лидера Украины

"Найди работу, Зеленский". В Сети осудили новое заявление лидера Украины - РИА Новости, 11.11.2022

"Найди работу, Зеленский". В Сети осудили новое заявление лидера Украины

Пользователи Twitter негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении нового пакета военной помощи от США. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T11:29

2022-11-11T11:29

2022-11-11T12:30

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении нового пакета военной помощи от США.В твите Зеленский выразил благодарность президенту Джо Байдену и всему американскому народу за системы ПВО Avenger и ракеты для Hawk. Читатели в комментариях раскритиковали очередную поставку вооружений на Украину."Я бы предпочла не отдавать вам свои налоги. Ведите свою войну сами", — написала Shirley Gooch."Эй, тебе следует найти работу. У меня есть работа, и я работаю каждый день, и, по всей видимости, ты получаешь кучу моих денег. Может, тебе стоит начать вкладываться самому?" — возмутилась D Sprinkle."Парень, который дает тебе наши деньги, это тот же человек, который начал вторжение в 2014 году", — осудил лидера США Jacob Stein."Если бы вы не продали свои территории фирмам из США и в ваших портах не было бы десятков американских кораблей с зерном, не получили бы ничего от США и ЕС", — подметил Mateusz Bacmaga."У этого парня отличная команда маркетологов", — пошутил Fungame."Денежная яма для коррупции", — заключила Gillian watson.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830675102.html

https://ria.ru/20221110/pomosch-1830636878.html

https://ria.ru/20221110/peregovory-1830636736.html

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в мире, владимир зеленский, сша, украина, киев, нато, евросоюз, twitter