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"Найди работу, Зеленский". В Сети осудили новое заявление лидера Украины - РИА Новости, 11.11.2022
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"Найди работу, Зеленский". В Сети осудили новое заявление лидера Украины
"Найди работу, Зеленский". В Сети осудили новое заявление лидера Украины - РИА Новости, 11.11.2022
"Найди работу, Зеленский". В Сети осудили новое заявление лидера Украины
Пользователи Twitter негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении нового пакета военной помощи от США. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:29
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в мире
владимир зеленский
сша
украина
киев
нато
евросоюз
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении нового пакета военной помощи от США.В твите Зеленский выразил благодарность президенту Джо Байдену и всему американскому народу за системы ПВО Avenger и ракеты для Hawk. Читатели в комментариях раскритиковали очередную поставку вооружений на Украину."Я бы предпочла не отдавать вам свои налоги. Ведите свою войну сами", — написала Shirley Gooch."Эй, тебе следует найти работу. У меня есть работа, и я работаю каждый день, и, по всей видимости, ты получаешь кучу моих денег. Может, тебе стоит начать вкладываться самому?" — возмутилась D Sprinkle."Парень, который дает тебе наши деньги, это тот же человек, который начал вторжение в 2014 году", — осудил лидера США Jacob Stein."Если бы вы не продали свои территории фирмам из США и в ваших портах не было бы десятков американских кораблей с зерном, не получили бы ничего от США и ЕС", — подметил Mateusz Bacmaga."У этого парня отличная команда маркетологов", — пошутил Fungame."Денежная яма для коррупции", — заключила Gillian watson.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221111/zelenskiy-1830675102.html
https://ria.ru/20221110/pomosch-1830636878.html
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в мире, владимир зеленский, сша, украина, киев, нато, евросоюз, twitter
В мире, Владимир Зеленский, США, Украина, Киев, НАТО, Евросоюз, Twitter
11:29 11.11.2022 (обновлено: 12:30 11.11.2022)
 
"Найди работу, Зеленский". В Сети осудили новое заявление лидера Украины

Пользователи Twitter осудили Зеленского за получение военной помощи от США

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о получении нового пакета военной помощи от США.
В твите Зеленский выразил благодарность президенту Джо Байдену и всему американскому народу за системы ПВО Avenger и ракеты для Hawk. Читатели в комментариях раскритиковали очередную поставку вооружений на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
09:35
Заявление Зеленского о России шокировало пользователей Сети
"Я бы предпочла не отдавать вам свои налоги. Ведите свою войну сами", — написала Shirley Gooch.
"Эй, тебе следует найти работу. У меня есть работа, и я работаю каждый день, и, по всей видимости, ты получаешь кучу моих денег. Может, тебе стоит начать вкладываться самому?" — возмутилась D Sprinkle.
"Парень, который дает тебе наши деньги, это тот же человек, который начал вторжение в 2014 году", — осудил лидера США Jacob Stein.
"Если бы вы не продали свои территории фирмам из США и в ваших портах не было бы десятков американских кораблей с зерном, не получили бы ничего от США и ЕС", — подметил Mateusz Bacmaga.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 23:09
Зеленский заявил о недостаточной помощи Киеву со стороны мировых лидеров
"У этого парня отличная команда маркетологов", — пошутил Fungame.
"Денежная яма для коррупции", — заключила Gillian watson.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 23:09Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией
 
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