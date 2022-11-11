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Заявление Зеленского о России шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 11.11.2022
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Заявление Зеленского о России шокировало пользователей Сети
Заявление Зеленского о России шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 11.11.2022
Заявление Зеленского о России шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не закрывал дверь для переговоров с Россией. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T09:35
2022-11-11T10:39
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не закрывал дверь для переговоров с Россией. "В его заявлениях о мирных переговорах абсолютно нет искренности, или, скажем так, силы, стоящие за ним, не намерены вести мирные переговоры с Россией", — написал один из комментаторов. "Он забыл сказать, что США будут продолжать растягивать этот конфликт так долго, как им заблагорассудится, а Зеленский просто еще одна марионетка", — поддержал другой. "Зеленский хочет, чтобы мы поверили в то, что у него есть какое-либо право голоса в этом опосредованном конфликте или что ему решать, начинать или не начинать какие-либо мирные переговоры с Россией? Он делает только то, что ему приказывают в Вашингтоне, и они будут продолжать этот конфликт. Стыдно должно быть", — добавил третий. "Я понимаю, что он хочет получить от сделки как можно больше. Но пока Запад поддерживает Украину бесконечным количеством оружия и денежной помощи, он не спешит отказываться от всего этого", — поделился мнением еще один пользователь. "Как он может говорить о мирных переговорах, если позволяет таким, как Борис Джонсон, мешать заключению соглашения с Россией?" — возмутился пятый. "Его заявления ничего не значат, этот случай не исключение", — заключили читатели. О возможности переговоров с Россией Зеленский заявил накануне в интервью телеканалу CNN. По его словам, он готов к диалогу, но с другой Россией, которая будет готова к миру. При этом он сам ранее заявлял, что никаких переговоров с нынешним российским руководством не будет, и в Киеве даже приняли специальный закон, запрещающий их вести.В Москве не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров. Впрочем, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, сейчас возможности продолжать диалог нет, тем более что украинские власти сами себе это запретили.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221110/zelenskiy-1830611747.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский
09:35 11.11.2022 (обновлено: 10:39 11.11.2022)
 
Заявление Зеленского о России шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter резко раскритиковали Зеленского за слова о переговорах с Россией

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не закрывал дверь для переговоров с Россией.
"В его заявлениях о мирных переговорах абсолютно нет искренности, или, скажем так, силы, стоящие за ним, не намерены вести мирные переговоры с Россией", — написал один из комментаторов.
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"Он забыл сказать, что США будут продолжать растягивать этот конфликт так долго, как им заблагорассудится, а Зеленский просто еще одна марионетка", — поддержал другой.
"Зеленский хочет, чтобы мы поверили в то, что у него есть какое-либо право голоса в этом опосредованном конфликте или что ему решать, начинать или не начинать какие-либо мирные переговоры с Россией? Он делает только то, что ему приказывают в Вашингтоне, и они будут продолжать этот конфликт. Стыдно должно быть", — добавил третий.
"Я понимаю, что он хочет получить от сделки как можно больше. Но пока Запад поддерживает Украину бесконечным количеством оружия и денежной помощи, он не спешит отказываться от всего этого", — поделился мнением еще один пользователь.
"Как он может говорить о мирных переговорах, если позволяет таким, как Борис Джонсон, мешать заключению соглашения с Россией?" — возмутился пятый.
"Его заявления ничего не значат, этот случай не исключение", — заключили читатели.
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О возможности переговоров с Россией Зеленский заявил накануне в интервью телеканалу CNN. По его словам, он готов к диалогу, но с другой Россией, которая будет готова к миру.
При этом он сам ранее заявлял, что никаких переговоров с нынешним российским руководством не будет, и в Киеве даже приняли специальный закон, запрещающий их вести.
В Москве не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров. Впрочем, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, сейчас возможности продолжать диалог нет, тем более что украинские власти сами себе это запретили.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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