https://ria.ru/20221111/zdorove-1830902830.html

В России разработают меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье

В России разработают меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье - РИА Новости, 11.11.2022

В России разработают меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила представить предложения по проведению кампании, ориентированной на мужчин 15-35 лет и направленной на повышение... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:25

2022-11-11T17:25

2022-11-11T17:25

общество

татьяна голикова

россия

ано "национальные приоритеты"

ргсу

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила представить предложения по проведению кампании, ориентированной на мужчин 15-35 лет и направленной на повышение мотивации к заботе о здоровье, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере."АНО "Национальные приоритеты" (Софья Андреевна Малявина) совместно с Минтрудом России, Минздравом России, пилотными регионами, членами и экспертами Совета с учетом результатов опроса РГСУ (подпункт "а" пункта 1 раздела I настоящего протокола) проработать и представить в Совет предложения по проведению в рамках национального проекта "Демография" информационно-разъяснительной кампании, ориентированной на мужское население в возрасте 15-35 лет и направленной на повышение мотивации мужчин к внимательному отношению к своему здоровью и обследованию репродуктивного здоровья при условии наличия в пилотных регионах соответствующей маршрутизации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221111/abort-1830888353.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, татьяна голикова, россия, ано "национальные приоритеты", ргсу