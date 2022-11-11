https://ria.ru/20221111/zdorove-1830902830.html
В России разработают меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье
В России разработают меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье - РИА Новости, 11.11.2022
В России разработают меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила представить предложения по проведению кампании, ориентированной на мужчин 15-35 лет и направленной на повышение... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:25
2022-11-11T17:25
2022-11-11T17:25
общество
татьяна голикова
россия
ано "национальные приоритеты"
ргсу
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила представить предложения по проведению кампании, ориентированной на мужчин 15-35 лет и направленной на повышение мотивации к заботе о здоровье, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере."АНО "Национальные приоритеты" (Софья Андреевна Малявина) совместно с Минтрудом России, Минздравом России, пилотными регионами, членами и экспертами Совета с учетом результатов опроса РГСУ (подпункт "а" пункта 1 раздела I настоящего протокола) проработать и представить в Совет предложения по проведению в рамках национального проекта "Демография" информационно-разъяснительной кампании, ориентированной на мужское население в возрасте 15-35 лет и направленной на повышение мотивации мужчин к внимательному отношению к своему здоровью и обследованию репродуктивного здоровья при условии наличия в пилотных регионах соответствующей маршрутизации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221111/abort-1830888353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, россия, ано "национальные приоритеты", ргсу
Общество, Татьяна Голикова, Россия, АНО "Национальные приоритеты", РГСУ
В России разработают меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье
Голикова поручила представить меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье