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В России разработают меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье - РИА Новости, 11.11.2022
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В России разработают меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье
В России разработают меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье - РИА Новости, 11.11.2022
В России разработают меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила представить предложения по проведению кампании, ориентированной на мужчин 15-35 лет и направленной на повышение... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:25
2022-11-11T17:25
общество
татьяна голикова
россия
ано "национальные приоритеты"
ргсу
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила представить предложения по проведению кампании, ориентированной на мужчин 15-35 лет и направленной на повышение мотивации к заботе о здоровье, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере."АНО "Национальные приоритеты" (Софья Андреевна Малявина) совместно с Минтрудом России, Минздравом России, пилотными регионами, членами и экспертами Совета с учетом результатов опроса РГСУ (подпункт "а" пункта 1 раздела I настоящего протокола) проработать и представить в Совет предложения по проведению в рамках национального проекта "Демография" информационно-разъяснительной кампании, ориентированной на мужское население в возрасте 15-35 лет и направленной на повышение мотивации мужчин к внимательному отношению к своему здоровью и обследованию репродуктивного здоровья при условии наличия в пилотных регионах соответствующей маршрутизации", - говорится в документе.
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общество, татьяна голикова, россия, ано "национальные приоритеты", ргсу
Общество, Татьяна Голикова, Россия, АНО "Национальные приоритеты", РГСУ
17:25 11.11.2022
 
В России разработают меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье

Голикова поручила представить меры по повышению мотивации мужчин к заботе о здоровье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖители Владивостока занимаются спортом
Жители Владивостока занимаются спортом - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Жители Владивостока занимаются спортом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила представить предложения по проведению кампании, ориентированной на мужчин 15-35 лет и направленной на повышение мотивации к заботе о здоровье, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"АНО "Национальные приоритеты" (Софья Андреевна Малявина) совместно с Минтрудом России, Минздравом России, пилотными регионами, членами и экспертами Совета с учетом результатов опроса РГСУ (подпункт "а" пункта 1 раздела I настоящего протокола) проработать и представить в Совет предложения по проведению в рамках национального проекта "Демография" информационно-разъяснительной кампании, ориентированной на мужское население в возрасте 15-35 лет и направленной на повышение мотивации мужчин к внимательному отношению к своему здоровью и обследованию репродуктивного здоровья при условии наличия в пилотных регионах соответствующей маршрутизации", - говорится в документе.
Вице-премьер России Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияАНО "Национальные приоритеты"РГСУ
 
 
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