Рейтинг@Mail.ru
Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/zasedanie-1830733640.html
Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков
Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков - РИА Новости, 11.11.2022
Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков
Заседание двусторонней консультативной комиссии РФ - США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября - начале декабря, одной из тем будет возобновление... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:03
2022-11-11T12:09
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заседание двусторонней консультативной комиссии РФ - США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября - начале декабря, одной из тем будет возобновление инспекций, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да, могу подтвердить. Эта информация (о встрече в Каире - ред.) соответствует действительности. Заседание двусторонней консультативной комиссии после долгого перерыва, связанного с ковид-ограничениями, будет проведено в очном формате. Его продолжительность примерно неделя - с конца ноября до первых чисел декабря", - сказал Рябков.Он отметил, что главой российской делегаций будет спецпредставитель министра, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Леонтьев, который, по словам Рябкова, "всегда был главой российской делегации в этом формате"."Возобновление инспекций по ДСНВ - это один из множества вопросов в повестке дня предстоящего мероприятия", - заключил замминистра.Он подчеркнул, что заседание консультативной комиссии по ДСНВ не связано с проблематикой стратегической стабильности."Это совершенно другой формат, не связанный с проблематикой стратегической стабильности. Диалог по стратстабильности был прерван американцами, они знают о наших предложениях, которые выдвигались прошлой осенью и прошлой зимой, адресованы были в форме проектов соответствующих соглашений с США и НАТО. Вот на этом мы остановились", - добавил Рябков, который в пятницу участвует в заседании парламентской комиссии Госдумы по расследованию работы американских биолабораторий на Украине.
https://ria.ru/20221014/diplomatiya-1824073484.html
https://ria.ru/20221011/ssha-1822994749.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, сша, в мире
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Россия, США, В мире
12:03 11.11.2022 (обновлено: 12:09 11.11.2022)
 
Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков

Рябков: заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заседание двусторонней консультативной комиссии РФ - США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября - начале декабря, одной из тем будет возобновление инспекций, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, могу подтвердить. Эта информация (о встрече в Каире - ред.) соответствует действительности. Заседание двусторонней консультативной комиссии после долгого перерыва, связанного с ковид-ограничениями, будет проведено в очном формате. Его продолжительность примерно неделя - с конца ноября до первых чисел декабря", - сказал Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 15:29
Рябков рассказал о контактах с США по вопросу работы дипмиссий
Он отметил, что главой российской делегаций будет спецпредставитель министра, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Леонтьев, который, по словам Рябкова, "всегда был главой российской делегации в этом формате".
"Возобновление инспекций по ДСНВ - это один из множества вопросов в повестке дня предстоящего мероприятия", - заключил замминистра.
Он подчеркнул, что заседание консультативной комиссии по ДСНВ не связано с проблематикой стратегической стабильности.
"Это совершенно другой формат, не связанный с проблематикой стратегической стабильности. Диалог по стратстабильности был прерван американцами, они знают о наших предложениях, которые выдвигались прошлой осенью и прошлой зимой, адресованы были в форме проектов соответствующих соглашений с США и НАТО. Вот на этом мы остановились", - добавил Рябков, который в пятницу участвует в заседании парламентской комиссии Госдумы по расследованию работы американских биолабораторий на Украине.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 09:05
Администрация США сама загнала себя в угол, заявил Рябков
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала