https://ria.ru/20221111/zasedanie-1830733640.html

Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков

Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков - РИА Новости, 11.11.2022

Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков

Заседание двусторонней консультативной комиссии РФ - США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября - начале декабря, одной из тем будет возобновление... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:03

2022-11-11T12:03

2022-11-11T12:09

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заседание двусторонней консультативной комиссии РФ - США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября - начале декабря, одной из тем будет возобновление инспекций, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да, могу подтвердить. Эта информация (о встрече в Каире - ред.) соответствует действительности. Заседание двусторонней консультативной комиссии после долгого перерыва, связанного с ковид-ограничениями, будет проведено в очном формате. Его продолжительность примерно неделя - с конца ноября до первых чисел декабря", - сказал Рябков.Он отметил, что главой российской делегаций будет спецпредставитель министра, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Леонтьев, который, по словам Рябкова, "всегда был главой российской делегации в этом формате"."Возобновление инспекций по ДСНВ - это один из множества вопросов в повестке дня предстоящего мероприятия", - заключил замминистра.Он подчеркнул, что заседание консультативной комиссии по ДСНВ не связано с проблематикой стратегической стабильности."Это совершенно другой формат, не связанный с проблематикой стратегической стабильности. Диалог по стратстабильности был прерван американцами, они знают о наших предложениях, которые выдвигались прошлой осенью и прошлой зимой, адресованы были в форме проектов соответствующих соглашений с США и НАТО. Вот на этом мы остановились", - добавил Рябков, который в пятницу участвует в заседании парламентской комиссии Госдумы по расследованию работы американских биолабораторий на Украине.

https://ria.ru/20221014/diplomatiya-1824073484.html

https://ria.ru/20221011/ssha-1822994749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, сша, в мире