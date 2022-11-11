https://ria.ru/20221111/zasedanie-1830733640.html
Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков
Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков - РИА Новости, 11.11.2022
Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков
Заседание двусторонней консультативной комиссии РФ - США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября - начале декабря, одной из тем будет возобновление... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:03
2022-11-11T12:03
2022-11-11T12:09
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заседание двусторонней консультативной комиссии РФ - США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября - начале декабря, одной из тем будет возобновление инспекций, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да, могу подтвердить. Эта информация (о встрече в Каире - ред.) соответствует действительности. Заседание двусторонней консультативной комиссии после долгого перерыва, связанного с ковид-ограничениями, будет проведено в очном формате. Его продолжительность примерно неделя - с конца ноября до первых чисел декабря", - сказал Рябков.Он отметил, что главой российской делегаций будет спецпредставитель министра, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Леонтьев, который, по словам Рябкова, "всегда был главой российской делегации в этом формате"."Возобновление инспекций по ДСНВ - это один из множества вопросов в повестке дня предстоящего мероприятия", - заключил замминистра.Он подчеркнул, что заседание консультативной комиссии по ДСНВ не связано с проблематикой стратегической стабильности."Это совершенно другой формат, не связанный с проблематикой стратегической стабильности. Диалог по стратстабильности был прерван американцами, они знают о наших предложениях, которые выдвигались прошлой осенью и прошлой зимой, адресованы были в форме проектов соответствующих соглашений с США и НАТО. Вот на этом мы остановились", - добавил Рябков, который в пятницу участвует в заседании парламентской комиссии Госдумы по расследованию работы американских биолабораторий на Украине.
https://ria.ru/20221014/diplomatiya-1824073484.html
https://ria.ru/20221011/ssha-1822994749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, сша, в мире
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Россия, США, В мире
12:03 11.11.2022 (обновлено: 12:09 11.11.2022)
Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков
Рябков: заседание комиссии России и США по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заседание двусторонней консультативной комиссии РФ - США по Договору о СНВ пройдет в Каире в конце ноября - начале декабря, одной из тем будет возобновление инспекций, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, могу подтвердить. Эта информация (о встрече в Каире - ред.) соответствует действительности. Заседание двусторонней консультативной комиссии после долгого перерыва, связанного с ковид-ограничениями, будет проведено в очном формате. Его продолжительность примерно неделя - с конца ноября до первых чисел декабря", - сказал Рябков.
Он отметил, что главой российской делегаций будет спецпредставитель министра, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Леонтьев, который, по словам Рябкова, "всегда был главой российской делегации в этом формате".
"Возобновление инспекций по ДСНВ - это один из множества вопросов в повестке дня предстоящего мероприятия", - заключил замминистра.
Он подчеркнул, что заседание консультативной комиссии по ДСНВ не связано с проблематикой стратегической стабильности.
"Это совершенно другой формат, не связанный с проблематикой стратегической стабильности. Диалог по стратстабильности был прерван американцами, они знают о наших предложениях, которые выдвигались прошлой осенью и прошлой зимой, адресованы были в форме проектов соответствующих соглашений с США и НАТО
. Вот на этом мы остановились", - добавил Рябков, который в пятницу участвует в заседании парламентской комиссии Госдумы
по расследованию работы американских биолабораторий на Украине
.