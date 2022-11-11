В России начнут проверять фирмы, задерживающие зарплаты в течение месяца
Роструд будет проверять предприятия в случае невыплат зарплат сотрудникам в течение месяца
© Depositphotos.com / minervastockСмета и калькулятор
© Depositphotos.com / minervastock
Смета и калькулятор. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роструд (Федеральная служба по труду и занятости) будет организовывать проверки предприятий в случае с полной или частичной невыплатой заработной платы сотрудникам в течение одного месяца, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Дополнить абзацем подпункт "а" пункта 3 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля, муниципального контроля": по решению руководителя Федеральной службы по труду и занятости или ее территориальных органов в рамках федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в случае поступлений обращений, содержащих сведения о массовых (более 10% среднесписочной численности или более 10 человек) нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца", - говорится в сообщении.
Ранее глава Роструда Михаил Иванков заявил, что ведомство будет проводить проверку на предприятии в случае, если более 10% его работников направят обращения о массовом нарушении трудовых прав. Если обращений будет меньше, то возможно урегулировать проблему без штрафов и проверок. По его словам, такое решение позволит обеспечить 100%-ную защиту трудовых прав работников и минимизировать нагрузку на работодателей.
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