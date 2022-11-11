https://ria.ru/20221111/zarplata-1830970083.html

В России начнут проверять фирмы, задерживающие зарплаты в течение месяца

В России начнут проверять фирмы, задерживающие зарплаты в течение месяца - РИА Новости, 11.11.2022

В России начнут проверять фирмы, задерживающие зарплаты в течение месяца

Роструд (Федеральная служба по труду и занятости) будет организовывать проверки предприятий в случае с полной или частичной невыплатой заработной платы... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T21:57

2022-11-11T21:57

2022-11-11T21:57

общество

жкх

михаил иванков

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роструд (Федеральная служба по труду и занятости) будет организовывать проверки предприятий в случае с полной или частичной невыплатой заработной платы сотрудникам в течение одного месяца, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Дополнить абзацем подпункт "а" пункта 3 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля, муниципального контроля": по решению руководителя Федеральной службы по труду и занятости или ее территориальных органов в рамках федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в случае поступлений обращений, содержащих сведения о массовых (более 10% среднесписочной численности или более 10 человек) нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца", - говорится в сообщении.Ранее глава Роструда Михаил Иванков заявил, что ведомство будет проводить проверку на предприятии в случае, если более 10% его работников направят обращения о массовом нарушении трудовых прав. Если обращений будет меньше, то возможно урегулировать проблему без штрафов и проверок. По его словам, такое решение позволит обеспечить 100%-ную защиту трудовых прав работников и минимизировать нагрузку на работодателей.

https://ria.ru/20221027/zarplaty-1827358995.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, жкх, михаил иванков, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)