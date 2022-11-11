https://ria.ru/20221111/yazyk-1830669330.html

В Киеве исключили русский язык из учебных программ детсадов и школ

В Киеве исключили русский язык из учебных программ детсадов и школ - РИА Новости, 11.11.2022

В Киеве исключили русский язык из учебных программ детсадов и школ

Депутаты Киевского горсовета постановили полностью исключить русский язык из учебных программ детских садов и средних школ, принадлежащих городу. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T09:08

2022-11-11T09:08

2022-11-11T10:32

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутаты Киевского горсовета постановили полностью исключить русский язык из учебных программ детских садов и средних школ, принадлежащих городу.Как заявил депутат горсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук, в условиях конфликта с Россией вопрос языка — это вопрос национальной безопасности. Он отметил, что сейчас вести обучение и изучать русский язык нецелесообразно и неправильно.По мнению киевских депутатов, это решение позволит избежать эскалации напряжения в обществе.Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, русский язык должен "полностью исчезнуть" в стране. Он назвал очень опасной для государства идею о том, что необходимо достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами. При этом обязательное знание английского он считает правильным.В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Так, с 1 сентября его запрещено использовать в школах Николаева.Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. В 2019 году Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает поэтапный переход исключительно на украинский язык почти во всех сферах жизни.Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830474961.html

https://ria.ru/20221107/vyveski-1829736275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, киевский городской совет, совет национальной безопасности и обороны украины