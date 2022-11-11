09:08 11.11.2022 (обновлено: 10:32 11.11.2022)
В Киеве исключили русский язык из учебных программ детсадов и школ
Киевские депутаты исключили русский язык из дошкольного и общего среднего образования
Въездной знак города Киева. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутаты Киевского горсовета постановили полностью исключить русский язык из учебных программ детских садов и средних школ, принадлежащих городу.
"В столице полностью исключат русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования. <...> Проект решения предусматривает осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык", — говорится в сообщении на сайте совета.
Как заявил депутат горсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук, в условиях конфликта с Россией вопрос языка — это вопрос национальной безопасности. Он отметил, что сейчас вести обучение и изучать русский язык нецелесообразно и неправильно.
По мнению киевских депутатов, это решение позволит избежать эскалации напряжения в обществе.
Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, русский язык должен "полностью исчезнуть" в стране. Он назвал очень опасной для государства идею о том, что необходимо достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами. При этом обязательное знание английского он считает правильным.
В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Так, с 1 сентября его запрещено использовать в школах Николаева.
Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. В 2019 году Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает поэтапный переход исключительно на украинский язык почти во всех сферах жизни.
Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
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