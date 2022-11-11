Рейтинг@Mail.ru
В Киеве исключили русский язык из учебных программ детсадов и школ - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/yazyk-1830669330.html
В Киеве исключили русский язык из учебных программ детсадов и школ
В Киеве исключили русский язык из учебных программ детсадов и школ - РИА Новости, 11.11.2022
В Киеве исключили русский язык из учебных программ детсадов и школ
Депутаты Киевского горсовета постановили полностью исключить русский язык из учебных программ детских садов и средних школ, принадлежащих городу. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T09:08
2022-11-11T10:32
в мире
украина
киев
киевский городской совет
совет национальной безопасности и обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570181638_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_76ad2bb8f8ac7eb5ec47b7724df502fa.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутаты Киевского горсовета постановили полностью исключить русский язык из учебных программ детских садов и средних школ, принадлежащих городу.Как заявил депутат горсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук, в условиях конфликта с Россией вопрос языка — это вопрос национальной безопасности. Он отметил, что сейчас вести обучение и изучать русский язык нецелесообразно и неправильно.По мнению киевских депутатов, это решение позволит избежать эскалации напряжения в обществе.Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, русский язык должен "полностью исчезнуть" в стране. Он назвал очень опасной для государства идею о том, что необходимо достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами. При этом обязательное знание английского он считает правильным.В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Так, с 1 сентября его запрещено использовать в школах Николаева.Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. В 2019 году Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает поэтапный переход исключительно на украинский язык почти во всех сферах жизни.Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830474961.html
https://ria.ru/20221107/vyveski-1829736275.html
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570181638_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_6fe4443c3955c813836c0e37f2a89c60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, киевский городской совет, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Киевский городской совет, Совет национальной безопасности и обороны Украины
09:08 11.11.2022 (обновлено: 10:32 11.11.2022)
 
В Киеве исключили русский язык из учебных программ детсадов и школ

Киевские депутаты исключили русский язык из дошкольного и общего среднего образования

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВъездной знак города Киева
Въездной знак города Киева - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Въездной знак города Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутаты Киевского горсовета постановили полностью исключить русский язык из учебных программ детских садов и средних школ, принадлежащих городу.
"В столице полностью исключат русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования. <...> Проект решения предусматривает осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык", — говорится в сообщении на сайте совета.
Как заявил депутат горсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук, в условиях конфликта с Россией вопрос языка — это вопрос национальной безопасности. Он отметил, что сейчас вести обучение и изучать русский язык нецелесообразно и неправильно.
По мнению киевских депутатов, это решение позволит избежать эскалации напряжения в обществе.
Анастасия Арестович. Кадр из видео
Вчера, 13:13
Жена Арестовича отказалась называть русский "языком оккупантов"
Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, русский язык должен "полностью исчезнуть" в стране. Он назвал очень опасной для государства идею о том, что необходимо достичь взаимопонимания с русскоговорящими украинцами. При этом обязательное знание английского он считает правильным.
В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Так, с 1 сентября его запрещено использовать в школах Николаева.
Здание городской администрации Одессы - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 17:30
На Украине потребовали демонтировать вывески на русском языке в Одессе
Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. В 2019 году Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает поэтапный переход исключительно на украинский язык почти во всех сферах жизни.
Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев, принимая дискриминационные законы в отношении русского языка, намеренно сеет раздор между своими гражданами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 08:00
Запад сделал Украину тараном против России
 
В миреУкраинаКиевКиевский городской советСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала