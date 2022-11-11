https://ria.ru/20221111/yakunin-1830785708.html

Суд над бизнесменом Якуниным в Норвегии начнется 29 ноября

Суд над бизнесменом Якуниным в Норвегии начнется 29 ноября - РИА Новости, 11.11.2022

Суд над бизнесменом Якуниным в Норвегии начнется 29 ноября

Прокуратура Норвегии предъявила обвинение российскому бизнесмену Андрею Якунину в незаконном запуске беспилотника на Шпицбергене, суд начнется 29 ноября,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:02

2022-11-11T14:02

2022-11-11T14:02

норвегия

ржд

санкции в отношении россии

шпицберген

россия

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МУРМАНСК, 11 ноя – РИА Новости. Прокуратура Норвегии предъявила обвинение российскому бизнесмену Андрею Якунину в незаконном запуске беспилотника на Шпицбергене, суд начнется 29 ноября, сообщила газета Nordlys."Прокуратура Норвегии предъявила Андрею Якунину обвинение в нарушении Закона о санкциях. Его обвиняют в том, что он управлял дроном на Шпицбергене. Суд над ним назначен на 29 ноября", - говорится в сообщении.В обвинительном заключении говорится, что Якунин находился на Шпицбергене в период с 3 августа по 6 сентября и в этот период неоднократно управлял дроном.В начале ноября апелляционный суд в Норвегии принял решение оставить Якунина под стражей до суда, сам бизнесмен не обжаловал это решение, хотя с обвинениями не согласился.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько недель полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили. Среди задержанных оказался сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.Сам Якунин заявлял, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и рассчитывает, что ситуация скоро разрешится. Его адвокаты подчеркивают, что на сайте губернатора Шпицбергена не было информации о запрете на использование дронов иностранцами и, следовательно, у Якунина не было оснований полагать, что ему запрещено заниматься этой деятельностью. Вину Якунин не признает.

https://ria.ru/20221028/norvegiya-1827619938.html

https://ria.ru/20221028/shpionazh-1827530897.html

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норвегия, ржд, санкции в отношении россии, шпицберген, россия