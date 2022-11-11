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СМИ: в Испании осудят группу, планировавшую напасть на яхты россиян - РИА Новости, 11.11.2022
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СМИ: в Испании осудят группу, планировавшую напасть на яхты россиян
СМИ: в Испании осудят группу, планировавшую напасть на яхты россиян - РИА Новости, 11.11.2022
СМИ: в Испании осудят группу, планировавшую напасть на яхты россиян
Прокуратура Испании просит от 8 до 14 лет тюремного заключения членам исламистской ячейки, которая планировала напасть на яхты российских бизнесменов, сообщила... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T23:18
2022-11-11T23:18
в мире
испания
россия
барселона (город)
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МАДРИД, 11 ноя - РИА Новости. Прокуратура Испании просит от 8 до 14 лет тюремного заключения членам исламистской ячейки, которая планировала напасть на яхты российских бизнесменов, сообщила в пятницу газета La Razon.По ее информации, эти действия планировались на фоне радикализации постулатов радикального джихадизма ДАИШ* в период с 2016 по 2018 годы. Основная цель группировки заключалась в совершении атак против интересов России в Испании.Ячейка, которая находилась под контролем "ДАИШ"*, базировалась в Барселоне, пишет газета. Планируется, что все члены группировки, состоящей из шести человек, предстанут перед судом в понедельник.Речь идет о трех яхтах, принадлежащих российским бизнесменам. Эти судна пришвартовались в разные периоды между 2016 и 2018 годами в порту Барселоны.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20221108/kartiny-1829897334.html
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в мире, испания, россия, барселона (город)
В мире, Испания, Россия, Барселона (город)
23:18 11.11.2022
 
СМИ: в Испании осудят группу, планировавшую напасть на яхты россиян

La Razon: в Испании просят до 14 лет тюрьмы группе, планировавшей напасть на яхты россиян

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в медиабанкЯхты в порту Банус
Яхты в порту Банус - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Яхты в порту Банус. Архивное фото
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МАДРИД, 11 ноя - РИА Новости. Прокуратура Испании просит от 8 до 14 лет тюремного заключения членам исламистской ячейки, которая планировала напасть на яхты российских бизнесменов, сообщила в пятницу газета La Razon.
По ее информации, эти действия планировались на фоне радикализации постулатов радикального джихадизма ДАИШ* в период с 2016 по 2018 годы. Основная цель группировки заключалась в совершении атак против интересов России в Испании.
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Ячейка, которая находилась под контролем "ДАИШ"*, базировалась в Барселоне, пишет газета. Планируется, что все члены группировки, состоящей из шести человек, предстанут перед судом в понедельник.
Речь идет о трех яхтах, принадлежащих российским бизнесменам. Эти судна пришвартовались в разные периоды между 2016 и 2018 годами в порту Барселоны.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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