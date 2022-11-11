16:39 11.11.2022 (обновлено: 14:39 15.11.2022)
Мультимедийная выставка "Искусство природы" открылась в Москве в пятницу
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыАфиша мультимедийной выставки "Искусство природы"
Афиша мультимедийной выставки "Искусство природы"
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Эколого-просветительская выставка "Искусство природы" открылась в пятницу в столице, зрители смогут увидеть 12 полотен художников в формате мультимедийного шоу, рассказала на открытии заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.
"Эколого-просветительская мультимедийная выставка "Искусство природы" - это уникальный проект, который должны посетить москвичи, особенно дети. Здесь посетители погрузятся в необычную атмосферу. На выставке демонстрируются 12 полотен художников в формате мультимедийного шоу. Это "оживающие" цифровые проекции картин, которые можно изучать под сопровождение музыкальных произведений. Благодаря технологиям зритель может в мельчайших деталях рассмотреть художественное воплощение мира живой природы", - рассказала Струкова.
В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что мультимедийная выставка представит посетителям полотна выдающихся авторов, среди которых Иван Шишкин, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Клод Моне, Поль Гоген и другие.
Партнерами выставки стали такие выставочные площадки страны, как Третьяковская галерея, Русский музей, музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а также Ярославский художественный музей и Серпуховской историко-художественный музей.
Выставка будет доступна зрителям ежедневно с 11.00 до 20.00 с 11 по 30 ноября 2022 года.