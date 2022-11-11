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Мультимедийная выставка "Искусство природы" открылась в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.11.2022
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Мультимедийная выставка "Искусство природы" открылась в Москве в пятницу
Мультимедийная выставка "Искусство природы" открылась в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.11.2022
Мультимедийная выставка "Искусство природы" открылась в Москве в пятницу
Эколого-просветительская выставка "Искусство природы" открылась в пятницу в столице, зрители смогут увидеть 12 полотен художников в формате мультимедийного шоу, РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-11T16:39
2022-11-15T14:39
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москва
иван шишкин
исаак левитан
архип куинджи
мосприрода
третьяковская галерея
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Эколого-просветительская выставка "Искусство природы" открылась в пятницу в столице, зрители смогут увидеть 12 полотен художников в формате мультимедийного шоу, рассказала на открытии заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова."Эколого-просветительская мультимедийная выставка "Искусство природы" - это уникальный проект, который должны посетить москвичи, особенно дети. Здесь посетители погрузятся в необычную атмосферу. На выставке демонстрируются 12 полотен художников в формате мультимедийного шоу. Это "оживающие" цифровые проекции картин, которые можно изучать под сопровождение музыкальных произведений. Благодаря технологиям зритель может в мельчайших деталях рассмотреть художественное воплощение мира живой природы", - рассказала Струкова.В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что мультимедийная выставка представит посетителям полотна выдающихся авторов, среди которых Иван Шишкин, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Клод Моне, Поль Гоген и другие.Партнерами выставки стали такие выставочные площадки страны, как Третьяковская галерея, Русский музей, музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а также Ярославский художественный музей и Серпуховской историко-художественный музей.Выставка будет доступна зрителям ежедневно с 11.00 до 20.00 с 11 по 30 ноября 2022 года.
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москва, иван шишкин, исаак левитан, архип куинджи, мосприрода, третьяковская галерея, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Иван Шишкин, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Мосприрода, Третьяковская галерея, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
16:39 11.11.2022 (обновлено: 14:39 15.11.2022)
 

Мультимедийная выставка "Искусство природы" открылась в Москве в пятницу

© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыАфиша мультимедийной выставки "Искусство природы"
Афиша мультимедийной выставки Искусство природы
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Афиша мультимедийной выставки "Искусство природы"
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Эколого-просветительская выставка "Искусство природы" открылась в пятницу в столице, зрители смогут увидеть 12 полотен художников в формате мультимедийного шоу, рассказала на открытии заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.
"Эколого-просветительская мультимедийная выставка "Искусство природы" - это уникальный проект, который должны посетить москвичи, особенно дети. Здесь посетители погрузятся в необычную атмосферу. На выставке демонстрируются 12 полотен художников в формате мультимедийного шоу. Это "оживающие" цифровые проекции картин, которые можно изучать под сопровождение музыкальных произведений. Благодаря технологиям зритель может в мельчайших деталях рассмотреть художественное воплощение мира живой природы", - рассказала Струкова.
В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что мультимедийная выставка представит посетителям полотна выдающихся авторов, среди которых Иван Шишкин, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Клод Моне, Поль Гоген и другие.
Партнерами выставки стали такие выставочные площадки страны, как Третьяковская галерея, Русский музей, музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а также Ярославский художественный музей и Серпуховской историко-художественный музей.
Выставка будет доступна зрителям ежедневно с 11.00 до 20.00 с 11 по 30 ноября 2022 года.
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Фотовыставки о горслужбах открылись в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваИван ШишкинИсаак ЛевитанАрхип КуинджиМосприродаТретьяковская галереяГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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