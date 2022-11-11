https://ria.ru/20221111/vystavka-1831620242.html

Мультимедийная выставка "Искусство природы" открылась в Москве в пятницу

Мультимедийная выставка "Искусство природы" открылась в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.11.2022

Мультимедийная выставка "Искусство природы" открылась в Москве в пятницу

Эколого-просветительская выставка "Искусство природы" открылась в пятницу в столице, зрители смогут увидеть 12 полотен художников в формате мультимедийного шоу, РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-11T16:39

2022-11-11T16:39

2022-11-15T14:39

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москва

иван шишкин

исаак левитан

архип куинджи

мосприрода

третьяковская галерея

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Эколого-просветительская выставка "Искусство природы" открылась в пятницу в столице, зрители смогут увидеть 12 полотен художников в формате мультимедийного шоу, рассказала на открытии заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова."Эколого-просветительская мультимедийная выставка "Искусство природы" - это уникальный проект, который должны посетить москвичи, особенно дети. Здесь посетители погрузятся в необычную атмосферу. На выставке демонстрируются 12 полотен художников в формате мультимедийного шоу. Это "оживающие" цифровые проекции картин, которые можно изучать под сопровождение музыкальных произведений. Благодаря технологиям зритель может в мельчайших деталях рассмотреть художественное воплощение мира живой природы", - рассказала Струкова.В пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что мультимедийная выставка представит посетителям полотна выдающихся авторов, среди которых Иван Шишкин, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Клод Моне, Поль Гоген и другие.Партнерами выставки стали такие выставочные площадки страны, как Третьяковская галерея, Русский музей, музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а также Ярославский художественный музей и Серпуховской историко-художественный музей.Выставка будет доступна зрителям ежедневно с 11.00 до 20.00 с 11 по 30 ноября 2022 года.

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москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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