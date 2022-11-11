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В Москве открылась выставка об исследователе древнеегипетской архитектуры - РИА Новости, 11.11.2022
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Культура
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В Москве открылась выставка об исследователе древнеегипетской архитектуры
В Москве открылась выставка об исследователе древнеегипетской архитектуры - РИА Новости, 11.11.2022
В Москве открылась выставка об исследователе древнеегипетской архитектуры
В Музее Востока открылась выставка, посвященная Дмитрию Ефимову. Он первым в истории отечественной египтологии привез из путешествия по Стране пирамид... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:56
2022-11-11T10:56
культура
новости культуры
музеи
выставки
музей востока (москва)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Музее Востока открылась выставка, посвященная Дмитрию Ефимову. Он первым в истории отечественной египтологии привез из путешествия по Стране пирамид художественные зарисовки ее древней архитектуры, сообщает пресс-служба институции.Ефимов был выпускником Императорской Академии художеств. И в Египте провел почти год (1834-1835). За это время он создал серию из 40 работ. Выставка приурочена к 200-летнему юбилею дешифровки иероглифической письменности востоковедом Жаном-Франсуа Шампольоном. И организаторы попытались передать "атмосферу увлеченности древним Египтом первых десятилетий" после этого открытия. Например, в экспозиции — портрет древнеегипетского фараона Аменемхета III из собрания Национального музея музыки. Также представлены архивные документы, рассказывающие об отношениях Ефимова с деятелями первой половины XIX века – Гоголем, президентом Императорской Академии художеств Олениным, адмиралом Грейгом, египтологом Ипполито Роселлини.Выставка "От Петербурга до Асуана: путешествие Дмитрия Ефимова в Египет (1834 – 1835)" продлится по 15 января 2023 года.
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новости культуры, музеи, выставки, музей востока (москва)
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Музей Востока (Москва)
10:56 11.11.2022
 
В Москве открылась выставка об исследователе древнеегипетской архитектуры

В Музее Востока открылась выставка, посвященная путешествию Ефимова в Египет в 1834 году

© Предоставлено пресс-службой Музея ВостокаЕфимов Д.Е. "Внутренность второго храма в Калабшихе (в Нубии)". 1835 - 1837 гг.
Ефимов Д.Е. Внутренность второго храма в Калабшихе (в Нубии). 1835 - 1837 гг.
© Предоставлено пресс-службой Музея Востока
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Музее Востока открылась выставка, посвященная Дмитрию Ефимову. Он первым в истории отечественной египтологии привез из путешествия по Стране пирамид художественные зарисовки ее древней архитектуры, сообщает пресс-служба институции.
Ефимов был выпускником Императорской Академии художеств. И в Египте провел почти год (1834-1835). За это время он создал серию из 40 работ.
© Предоставлено пресс-службой Музея ВостокаЕфимов Д.Е. "Вид одного из храмов на острове Филе (в Нубии)". 1835 г.
Ефимов Д.Е. Вид одного из храмов на острове Филе (в Нубии). 1835 г.
© Предоставлено пресс-службой Музея Востока
Ефимов Д.Е. "Вид одного из храмов на острове Филе (в Нубии)". 1835 г.
Выставка приурочена к 200-летнему юбилею дешифровки иероглифической письменности востоковедом Жаном-Франсуа Шампольоном. И организаторы попытались передать "атмосферу увлеченности древним Египтом первых десятилетий" после этого открытия.
Например, в экспозиции — портрет древнеегипетского фараона Аменемхета III из собрания Национального музея музыки. Также представлены архивные документы, рассказывающие об отношениях Ефимова с деятелями первой половины XIX века – Гоголем, президентом Императорской Академии художеств Олениным, адмиралом Грейгом, египтологом Ипполито Роселлини.
© Предоставлено пресс-службой Музея ВостокаЕфимов Д.Е. "Собрание богов египетского вероисповедания с разных монументов Египта и Нубии". 1834 г.
Ефимов Д.Е. Собрание богов египетского вероисповедания с разных монументов Египта и Нубии. 1834 г.
© Предоставлено пресс-службой Музея Востока
Ефимов Д.Е. "Собрание богов египетского вероисповедания с разных монументов Египта и Нубии". 1834 г.
Выставка "От Петербурга до Асуана: путешествие Дмитрия Ефимова в Египет (1834 – 1835)" продлится по 15 января 2023 года.
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