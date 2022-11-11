https://ria.ru/20221111/vystavka-1830606508.html
В Москве открылась выставка об исследователе древнеегипетской архитектуры
В Москве открылась выставка об исследователе древнеегипетской архитектуры - РИА Новости, 11.11.2022
В Москве открылась выставка об исследователе древнеегипетской архитектуры
В Музее Востока открылась выставка, посвященная Дмитрию Ефимову. Он первым в истории отечественной египтологии привез из путешествия по Стране пирамид... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:56
2022-11-11T10:56
2022-11-11T10:56
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Музее Востока открылась выставка, посвященная Дмитрию Ефимову. Он первым в истории отечественной египтологии привез из путешествия по Стране пирамид художественные зарисовки ее древней архитектуры, сообщает пресс-служба институции.Ефимов был выпускником Императорской Академии художеств. И в Египте провел почти год (1834-1835). За это время он создал серию из 40 работ. Выставка приурочена к 200-летнему юбилею дешифровки иероглифической письменности востоковедом Жаном-Франсуа Шампольоном. И организаторы попытались передать "атмосферу увлеченности древним Египтом первых десятилетий" после этого открытия. Например, в экспозиции — портрет древнеегипетского фараона Аменемхета III из собрания Национального музея музыки. Также представлены архивные документы, рассказывающие об отношениях Ефимова с деятелями первой половины XIX века – Гоголем, президентом Императорской Академии художеств Олениным, адмиралом Грейгом, египтологом Ипполито Роселлини.Выставка "От Петербурга до Асуана: путешествие Дмитрия Ефимова в Египет (1834 – 1835)" продлится по 15 января 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, выставки, музей востока (москва)
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Музей Востока (Москва)
В Москве открылась выставка об исследователе древнеегипетской архитектуры
В Музее Востока открылась выставка, посвященная путешествию Ефимова в Египет в 1834 году
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Музее Востока открылась выставка, посвященная Дмитрию Ефимову. Он первым в истории отечественной египтологии привез из путешествия по Стране пирамид художественные зарисовки ее древней архитектуры, сообщает пресс-служба институции.
Ефимов был выпускником Императорской Академии художеств. И в Египте провел почти год (1834-1835). За это время он создал серию из 40 работ.
Выставка приурочена к 200-летнему юбилею дешифровки иероглифической письменности востоковедом Жаном-Франсуа Шампольоном. И организаторы попытались передать "атмосферу увлеченности древним Египтом первых десятилетий" после этого открытия.
Например, в экспозиции — портрет древнеегипетского фараона Аменемхета III из собрания Национального музея музыки. Также представлены архивные документы, рассказывающие об отношениях Ефимова с деятелями первой половины XIX века – Гоголем, президентом Императорской Академии художеств Олениным, адмиралом Грейгом, египтологом Ипполито Роселлини.
Выставка "От Петербурга до Асуана: путешествие Дмитрия Ефимова в Египет (1834 – 1835)" продлится по 15 января 2023 года.