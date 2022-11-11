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ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/vsu-1830931891.html
ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки
ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки
Украинские войска нанесли удар по пригороду Новой Каховки, разрушены жилые дома, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:23
2022-11-11T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
владимир леонтьев (новая каховка)
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по пригороду Новой Каховки, разрушены жилые дома, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Сейчас обстреляли населенный пункт Корсунка, пригород Новой Каховки. Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи", - сказал Леонтьев.По его словам, обстрел велся из артиллерийских систем, что указывает на приближение украинских войск к правому берегу Днепра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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в мире, новая каховка, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), владимир леонтьев (новая каховка), днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Днепр (город)
18:23 11.11.2022 (обновлено: 18:26 11.11.2022)
 
ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки

Власти Новой Каховки сообщили, что ВСУ нанесли удар по пригороду и разрушили жилые дома

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по пригороду Новой Каховки, разрушены жилые дома, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Сейчас обстреляли населенный пункт Корсунка, пригород Новой Каховки. Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи", - сказал Леонтьев.
По его словам, обстрел велся из артиллерийских систем, что указывает на приближение украинских войск к правому берегу Днепра.
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