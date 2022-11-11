https://ria.ru/20221111/vsu-1830931891.html
ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки
ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки
Украинские войска нанесли удар по пригороду Новой Каховки, разрушены жилые дома, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:23
2022-11-11T18:23
2022-11-11T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
владимир леонтьев (новая каховка)
днепр (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5dc2600898f7c75e06afd9e43713b20a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по пригороду Новой Каховки, разрушены жилые дома, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Сейчас обстреляли населенный пункт Корсунка, пригород Новой Каховки. Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи", - сказал Леонтьев.По его словам, обстрел велся из артиллерийских систем, что указывает на приближение украинских войск к правому берегу Днепра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), владимир леонтьев (новая каховка), днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Днепр (город)
18:23 11.11.2022 (обновлено: 18:26 11.11.2022)
ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки
Власти Новой Каховки сообщили, что ВСУ нанесли удар по пригороду и разрушили жилые дома