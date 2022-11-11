https://ria.ru/20221111/vsu-1830931891.html

ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки

ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки - РИА Новости, 11.11.2022

ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки

Украинские войска нанесли удар по пригороду Новой Каховки, разрушены жилые дома, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:23

2022-11-11T18:23

2022-11-11T18:26

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

владимир леонтьев (новая каховка)

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по пригороду Новой Каховки, разрушены жилые дома, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев."Сейчас обстреляли населенный пункт Корсунка, пригород Новой Каховки. Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи", - сказал Леонтьев.По его словам, обстрел велся из артиллерийских систем, что указывает на приближение украинских войск к правому берегу Днепра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

днепр (город)

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, новая каховка, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), владимир леонтьев (новая каховка), днепр (город)