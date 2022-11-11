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Рябков: Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 11.11.2022
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Рябков: Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена
Рябков: Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 11.11.2022
Рябков: Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена
Россия не предлагала США организовать встречу глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на саммите G20 в Индонезии: в Вашингтоне позицию РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:00
2022-11-11T13:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия не предлагала США организовать встречу глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на саммите G20 в Индонезии: в Вашингтоне позицию Москвы по всем аспектам и так знают, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее в госдепартаменте США заявили, что Блинкен не планирует общения с Лавровым на полях саммита G20.Рябков пояснил РИА Новости, что такая встреча с российской стороны и не планировалась."Нет никаких вопросов, которые требовали бы сейчас, на наш взгляд, инициировать такой контакт. Американцы знают нашу позицию по всем аспектам. Мы неплохо представляем себе их подходы и приоритеты. Поэтому нет никаких причин для того, чтобы выходить с подобным предложением (о встрече - ред.) с нашей стороны", - сказал Рябков.Он отметил, что в Москве видели заявления госдепартамента США по данной теме."Они каждый день обсуждают то, чего нет в принципе. Никаких планов и подготовки никакой к такому контакту с нашей стороны не ведется. А они сами как будто себя убеждают, что это не нужно", - подчеркнул Рябков.
https://ria.ru/20221111/zasedanie-1830733640.html
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в мире, россия, сша, сергей рябков, сергей лавров, энтони блинкен
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Энтони Блинкен
13:00 11.11.2022
 
Рябков: Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена

Замглавы МИД Рябков: встреча Лаврова и Блинкена с российской стороны не планировалась

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия не предлагала США организовать встречу глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на саммите G20 в Индонезии: в Вашингтоне позицию Москвы по всем аспектам и так знают, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее в госдепартаменте США заявили, что Блинкен не планирует общения с Лавровым на полях саммита G20.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
12:03
Заседание комиссии по ДСНВ пройдет в Каире в конце ноября, заявил Рябков
Рябков пояснил РИА Новости, что такая встреча с российской стороны и не планировалась.
"Нет никаких вопросов, которые требовали бы сейчас, на наш взгляд, инициировать такой контакт. Американцы знают нашу позицию по всем аспектам. Мы неплохо представляем себе их подходы и приоритеты. Поэтому нет никаких причин для того, чтобы выходить с подобным предложением (о встрече - ред.) с нашей стороны", - сказал Рябков.
Он отметил, что в Москве видели заявления госдепартамента США по данной теме.
"Они каждый день обсуждают то, чего нет в принципе. Никаких планов и подготовки никакой к такому контакту с нашей стороны не ведется. А они сами как будто себя убеждают, что это не нужно", - подчеркнул Рябков.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 21:21
Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20
 
В миреРоссияСШАСергей РябковСергей ЛавровЭнтони Блинкен
 
 
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