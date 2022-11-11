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Рябков: Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена

Рябков: Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 11.11.2022

Рябков: Россия не предлагала США организовать встречу Лаврова и Блинкена

Россия не предлагала США организовать встречу глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на саммите G20 в Индонезии: в Вашингтоне позицию РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:00

2022-11-11T13:00

2022-11-11T13:00

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия не предлагала США организовать встречу глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на саммите G20 в Индонезии: в Вашингтоне позицию Москвы по всем аспектам и так знают, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее в госдепартаменте США заявили, что Блинкен не планирует общения с Лавровым на полях саммита G20.Рябков пояснил РИА Новости, что такая встреча с российской стороны и не планировалась."Нет никаких вопросов, которые требовали бы сейчас, на наш взгляд, инициировать такой контакт. Американцы знают нашу позицию по всем аспектам. Мы неплохо представляем себе их подходы и приоритеты. Поэтому нет никаких причин для того, чтобы выходить с подобным предложением (о встрече - ред.) с нашей стороны", - сказал Рябков.Он отметил, что в Москве видели заявления госдепартамента США по данной теме."Они каждый день обсуждают то, чего нет в принципе. Никаких планов и подготовки никакой к такому контакту с нашей стороны не ведется. А они сами как будто себя убеждают, что это не нужно", - подчеркнул Рябков.

https://ria.ru/20221111/zasedanie-1830733640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, сергей рябков, сергей лавров, энтони блинкен