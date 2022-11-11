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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с кубинским лидером - РИА Новости, 11.11.2022
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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с кубинским лидером
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с кубинским лидером - РИА Новости, 11.11.2022
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с кубинским лидером
Определенные контакты "с кубинскими друзьями" готовятся, о деталях проинформируем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:33
2022-11-11T12:33
в мире
россия
москва
куба
фидель кастро
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Определенные контакты "с кубинскими друзьями" готовятся, о деталях проинформируем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента Владимира Путина с лидером Кубы."Мы проинформируем вас, определенные контакты с нашими кубинскими друзьями готовятся, о деталях мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли президент Кубы будет присутствовать на открытии памятника Фиделю Кастро в ноябре в Москве, готовятся ли его переговоры с Путиным.Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро планируется открыть в Москве 21-22 ноября. В СМИ отмечалось, что на церемонии может присутствовать президент Кубы Мигель Диас-Канель.
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в мире, россия, москва, куба, фидель кастро, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Москва, Куба, Фидель Кастро, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:33 11.11.2022
 
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с кубинским лидером

Пресс-секретарь Песков рассказал о подготовке контактов Путина с кубинским лидером

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Определенные контакты "с кубинскими друзьями" готовятся, о деталях проинформируем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента Владимира Путина с лидером Кубы.
"Мы проинформируем вас, определенные контакты с нашими кубинскими друзьями готовятся, о деталях мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли президент Кубы будет присутствовать на открытии памятника Фиделю Кастро в ноябре в Москве, готовятся ли его переговоры с Путиным.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро планируется открыть в Москве 21-22 ноября. В СМИ отмечалось, что на церемонии может присутствовать президент Кубы Мигель Диас-Канель.
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В миреРоссияМоскваКубаФидель КастроВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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