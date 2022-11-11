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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с кубинским лидером

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с кубинским лидером - РИА Новости, 11.11.2022

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с кубинским лидером

Определенные контакты "с кубинскими друзьями" готовятся, о деталях проинформируем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:33

2022-11-11T12:33

2022-11-11T12:33

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Определенные контакты "с кубинскими друзьями" готовятся, о деталях проинформируем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи президента Владимира Путина с лидером Кубы."Мы проинформируем вас, определенные контакты с нашими кубинскими друзьями готовятся, о деталях мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли президент Кубы будет присутствовать на открытии памятника Фиделю Кастро в ноябре в Москве, готовятся ли его переговоры с Путиным.Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро планируется открыть в Москве 21-22 ноября. В СМИ отмечалось, что на церемонии может присутствовать президент Кубы Мигель Диас-Канель.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, москва, куба, фидель кастро, владимир путин, дмитрий песков