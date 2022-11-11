00:02 11.11.2022 (обновлено: 00:33 11.11.2022)
Буш проведет первую публичную встречу с Зеленским в режиме онлайн
CNN: Буш проведет первую публичную встречу с Зеленским в режиме онлайн на следующей неделе
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш проведет первую публичную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая состоится в режиме онлайн, на следующей неделе с целью подтвердить важность продолжения американской поддержки Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на институт Джорджа Буша.
"Бывший президент США Джордж Буш проведет публичную дискуссию с украинским президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе с целью подтвердить важность продолжения американской поддержки Украины", — говорится в публикации.
По словам управляющего директора по глобальной политике института Дэвида Крамера, сам Буш будет присутствовать в Далласе, и это станет первой публичной встречей Буша и Зеленского, хотя они уже проводили закрытые переговоры ранее в этом году.
"Мероприятие в Далласе будет открытым и пройдет на фоне вопросов о желании республиканской партии бывшего президента продолжать поддержку Украины", — указали в издании.