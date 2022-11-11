https://ria.ru/20221111/vstrecha-1830640552.html

Буш проведет первую публичную встречу с Зеленским в режиме онлайн

Буш проведет первую публичную встречу с Зеленским в режиме онлайн - РИА Новости, 11.11.2022

Буш проведет первую публичную встречу с Зеленским в режиме онлайн

Бывший президент США Джордж Буш проведет первую публичную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая состоится в режиме онлайн, на следующей РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T00:02

2022-11-11T00:02

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в мире

джордж буш (младший)

владимир зеленский

сша

даллас

украина

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ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш проведет первую публичную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая состоится в режиме онлайн, на следующей неделе с целью подтвердить важность продолжения американской поддержки Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на институт Джорджа Буша.По словам управляющего директора по глобальной политике института Дэвида Крамера, сам Буш будет присутствовать в Далласе, и это станет первой публичной встречей Буша и Зеленского, хотя они уже проводили закрытые переговоры ранее в этом году."Мероприятие в Далласе будет открытым и пройдет на фоне вопросов о желании республиканской партии бывшего президента продолжать поддержку Украины", — указали в издании.

https://ria.ru/20221110/zelenskiy-1830611747.html

сша

даллас

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

в мире, джордж буш (младший), владимир зеленский, сша, даллас, украина