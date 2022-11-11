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Беженцы рассказали, какой ужас заставил их вернуться из Британии на Украину
Беженцы рассказали, какой ужас заставил их вернуться из Британии на Украину - РИА Новости, 11.11.2022
Беженцы рассказали, какой ужас заставил их вернуться из Британии на Украину
Беженцы Джо Плейс и его жена Ирина, уехавшие из Киева в феврале, решили вернуться на Украину из-за стремительного роста стоимости жизни в Великобритании,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T03:40
2022-11-11T03:40
2022-11-11T13:38
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украина
великобритания
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Беженцы Джо Плейс и его жена Ирина, уехавшие из Киева в феврале, решили вернуться на Украину из-за стремительного роста стоимости жизни в Великобритании, говорится в статье The Mirror.В статье отмечается, что Джо и Ирина столкнулись в Британии с высокими тратами, постоянным ростом цен и ужасной ситуацией при поиске вариантов аренды. Беженцы пожаловались, что британские жилищные агентства не принимали деньги с украинских банковских счетов и неоднократно отклоняли заявки.Ирина добавила, что въехала в Британию по семейной визе и не получила поддержку, которая полагается тем, кто участвует в программе "Дома для Украины".По словам семейной пары, в Великобритании аренда обходилась им в полторы тысячи фунтов стерлингов в месяц, а на Украине они тратят в три раза меньше.Как писали британские СМИ, власти королевства постепенно сворачивают программу "Дома для Украины". По ней семьи принимали беженцев, за что им выплачивали компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации The Guardian, в следующем году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.
https://ria.ru/20221110/migrant-1830529056.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, великобритания, киев
В мире, Украина, Великобритания, Киев
03:40 11.11.2022 (обновлено: 13:38 11.11.2022)
Беженцы рассказали, какой ужас заставил их вернуться из Британии на Украину
Mirror: семейная пара беженцев вернулась на Украину из-за постоянного роста цен в Британии
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Беженцы Джо Плейс и его жена Ирина, уехавшие из Киева в феврале, решили вернуться на Украину из-за стремительного роста стоимости жизни в Великобритании, говорится в статье The Mirror.
"В сентябре пара приехала на Западную Украину с коротким визитом, чтобы навестить семью, но решила остаться из-за проблем с жильем в Великобритании", — написал британский таблоид.
В статье отмечается, что Джо и Ирина столкнулись в Британии с высокими тратами, постоянным ростом цен и ужасной ситуацией при поиске вариантов аренды. Беженцы пожаловались, что британские жилищные агентства не принимали деньги с украинских банковских счетов и неоднократно отклоняли заявки.
Ирина добавила, что въехала в Британию по семейной визе и не получила поддержку, которая полагается тем, кто участвует в программе "Дома для Украины".
По словам семейной пары, в Великобритании аренда обходилась им в полторы тысячи фунтов стерлингов в месяц, а на Украине они тратят в три раза меньше.
"На данный момент мы вполне счастливы жить здесь (на Украине. — Прим. ред.)", — закончил Джо.
Как писали британские СМИ, власти королевства постепенно сворачивают программу "Дома для Украины". По ней семьи принимали беженцев, за что им выплачивали компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации The Guardian, в следующем году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.
Запад усилил санкционное давление на Россию
из-за Украины
. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.