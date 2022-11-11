https://ria.ru/20221111/vozvraschenie-1830652472.html

Беженцы рассказали, какой ужас заставил их вернуться из Британии на Украину

Беженцы рассказали, какой ужас заставил их вернуться из Британии на Украину - РИА Новости, 11.11.2022

Беженцы рассказали, какой ужас заставил их вернуться из Британии на Украину

Беженцы Джо Плейс и его жена Ирина, уехавшие из Киева в феврале, решили вернуться на Украину из-за стремительного роста стоимости жизни в Великобритании,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T03:40

2022-11-11T03:40

2022-11-11T13:38

в мире

украина

великобритания

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827019019_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_cbab363031cfc4524d429f14ce08f3db.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Беженцы Джо Плейс и его жена Ирина, уехавшие из Киева в феврале, решили вернуться на Украину из-за стремительного роста стоимости жизни в Великобритании, говорится в статье The Mirror.В статье отмечается, что Джо и Ирина столкнулись в Британии с высокими тратами, постоянным ростом цен и ужасной ситуацией при поиске вариантов аренды. Беженцы пожаловались, что британские жилищные агентства не принимали деньги с украинских банковских счетов и неоднократно отклоняли заявки.Ирина добавила, что въехала в Британию по семейной визе и не получила поддержку, которая полагается тем, кто участвует в программе "Дома для Украины".По словам семейной пары, в Великобритании аренда обходилась им в полторы тысячи фунтов стерлингов в месяц, а на Украине они тратят в три раза меньше.Как писали британские СМИ, власти королевства постепенно сворачивают программу "Дома для Украины". По ней семьи принимали беженцев, за что им выплачивали компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации The Guardian, в следующем году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.

https://ria.ru/20221110/migrant-1830529056.html

https://ria.ru/20220830/bezhentsy-1813044325.html

украина

великобритания

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, великобритания, киев