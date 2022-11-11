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На левый берег Днепра вывели более 30 тысяч российских военных

На левый берег Днепра вывели более 30 тысяч российских военных - РИА Новости, 11.11.2022

На левый берег Днепра вывели более 30 тысяч российских военных

На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:16

2022-11-11T17:16

2022-11-11T17:22

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсон

херсонская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники, сообщили в Минобороны РФ."Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество. На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к её обслуживанию", - говорится в сообщении.В военном ведомстве подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсон, херсонская область , вооруженные силы рф