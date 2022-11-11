https://ria.ru/20221111/voennye-1830897422.html
На левый берег Днепра вывели более 30 тысяч российских военных
На левый берег Днепра вывели более 30 тысяч российских военных - РИА Новости, 11.11.2022
На левый берег Днепра вывели более 30 тысяч российских военных
На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:16
2022-11-11T17:16
2022-11-11T17:22
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсон
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники, сообщили в Минобороны РФ."Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество. На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к её обслуживанию", - говорится в сообщении.В военном ведомстве подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра.
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсон, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
17:16 11.11.2022 (обновлено: 17:22 11.11.2022)
На левый берег Днепра вывели более 30 тысяч российских военных
Минобороны сообщило о выводе на левый берег Днепра более 30 тысяч российских военных
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество. На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту. В настоящее время ремонтные подразделения приступили к её обслуживанию", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра.