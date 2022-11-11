https://ria.ru/20221111/vizit-1830821261.html

Президент Алжира может посетить Россию до конца года

Президент Алжира может посетить Россию до конца года - РИА Новости, 11.11.2022

Президент Алжира может посетить Россию до конца года

Визит президента страны Абдельмаджида Теббуна в Россию активно готовится, алжирская сторона надеется на его осуществление до конца этого года, заявил в пятницу... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:04

2022-11-11T15:04

2022-11-11T15:12

россия

алжир (республика)

в мире

абдельмаджид теббун

рамтан ламамра

михаил богданов

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ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Визит президента страны Абдельмаджида Теббуна в Россию активно готовится, алжирская сторона надеется на его осуществление до конца этого года, заявил в пятницу РИА Новости глава МИД Алжира Рамтан Ламамра."Мы надеемся, что он состоится до конца года. Сейчас этот визит готовится, это важно для обеих наших стран, и мы активно и позитивно занимаемся его подготовкой," - сказал министр на полях Парижского мирного форума."У нас объемная программа сотрудничества. Алжир и Россия - давние и важные партнеры друг для друга. Мы ведем качественный политический диалог и надеемся, что визит президента Абдельмаджида Теббуна в Россию ознаменует начало нового этапа наших отношений", - сказал Ламамра.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что приглашение от президента РФ Владимира Путина главе Алжира посетить Россию есть и российская сторона ожидает пожеланий по срокам.

https://ria.ru/20221108/briks-1829924090.html

россия

алжир (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, алжир (республика), в мире, абдельмаджид теббун, рамтан ламамра, михаил богданов