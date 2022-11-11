https://ria.ru/20221111/vizit-1830821261.html
Президент Алжира может посетить Россию до конца года
Президент Алжира может посетить Россию до конца года - РИА Новости, 11.11.2022
Президент Алжира может посетить Россию до конца года
Визит президента страны Абдельмаджида Теббуна в Россию активно готовится, алжирская сторона надеется на его осуществление до конца этого года, заявил в пятницу... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:04
2022-11-11T15:04
2022-11-11T15:12
россия
алжир (республика)
в мире
абдельмаджид теббун
рамтан ламамра
михаил богданов
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ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Визит президента страны Абдельмаджида Теббуна в Россию активно готовится, алжирская сторона надеется на его осуществление до конца этого года, заявил в пятницу РИА Новости глава МИД Алжира Рамтан Ламамра."Мы надеемся, что он состоится до конца года. Сейчас этот визит готовится, это важно для обеих наших стран, и мы активно и позитивно занимаемся его подготовкой," - сказал министр на полях Парижского мирного форума."У нас объемная программа сотрудничества. Алжир и Россия - давние и важные партнеры друг для друга. Мы ведем качественный политический диалог и надеемся, что визит президента Абдельмаджида Теббуна в Россию ознаменует начало нового этапа наших отношений", - сказал Ламамра.Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что приглашение от президента РФ Владимира Путина главе Алжира посетить Россию есть и российская сторона ожидает пожеланий по срокам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, алжир (республика), в мире, абдельмаджид теббун, рамтан ламамра, михаил богданов
Россия, Алжир (республика), В мире, Абдельмаджид Теббун, Рамтан Ламамра, Михаил Богданов
15:04 11.11.2022 (обновлено: 15:12 11.11.2022)
Президент Алжира может посетить Россию до конца года
В МИД Алжира рассказали о подготовке визита главы республики в Россию
ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Визит президента страны Абдельмаджида Теббуна в Россию активно готовится, алжирская сторона надеется на его осуществление до конца этого года, заявил в пятницу РИА Новости глава МИД Алжира Рамтан Ламамра.
"Мы надеемся, что он состоится до конца года. Сейчас этот визит готовится, это важно для обеих наших стран, и мы активно и позитивно занимаемся его подготовкой," - сказал министр на полях Парижского мирного форума.
"У нас объемная программа сотрудничества. Алжир и Россия - давние и важные партнеры друг для друга. Мы ведем качественный политический диалог и надеемся, что визит президента Абдельмаджида Теббуна в Россию ознаменует начало нового этапа наших отношений", - сказал Ламамра.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов
заявил, что приглашение от президента РФ Владимира Путина
главе Алжира посетить Россию есть и российская сторона ожидает пожеланий по срокам.