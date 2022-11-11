https://ria.ru/20221111/varshava-1830903868.html

Антифашисты проводят в Варшаве манифестацию в ответ на марш националистов

Антифашисты проводят в Варшаве манифестацию в ответ на марш националистов - РИА Новости, 11.11.2022

Антифашисты проводят в Варшаве манифестацию в ответ на марш националистов

Активисты антифашистских и ЛГБТ-движений проводят в Варшаве контрманифестацию в ответ на марш националистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:26

2022-11-11T17:26

2022-11-11T17:26

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ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Активисты антифашистских и ЛГБТ-движений проводят в Варшаве контрманифестацию в ответ на марш националистов, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу в польской столице проходит традиционный многотысячный марш независимости, организованный националистами.В свою очередь несколько тысяч человек с флагами цвета радуги и антифашистскими лозунгами следуют по улице Маршалковской в сторону центра города.Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами "Фашисты, прочь с наших улиц!", "Очистим Польшу от фашистов!", "Нет Конфедерации расистов и фашистов" (имеется в виду коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация", представители которой недавно предложили обязать проживающих в Польше граждан Украины подписывать декларацию лояльности польскому народу).Их сопровождают многочисленные полицейские со спецсредствами для того, чтобы не допустить столкновений с участниками марша независимости, организованного националистами. В районе площади Унии Любельской полиция остановила движение колонны, чтобы не допустить встречи колонн различных маршей.В свою очередь агентство РАР сообщает, что на площади Де Голля полиции пришлось вмешиваться в действия участников другой контрманифестации, которые стали на пути марша с лозунгами "Национализм – это не патриотизм". "Сотрудники полиции вынесли из района площади Де Голля нескольких мужчин, которые участвовали в контрманифестации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221111/polsha-1830775997.html

https://ria.ru/20221111/natsionalisty-1830874170.html

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