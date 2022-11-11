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Антифашисты проводят в Варшаве манифестацию в ответ на марш националистов - РИА Новости, 11.11.2022
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Антифашисты проводят в Варшаве манифестацию в ответ на марш националистов
Антифашисты проводят в Варшаве манифестацию в ответ на марш националистов - РИА Новости, 11.11.2022
Антифашисты проводят в Варшаве манифестацию в ответ на марш националистов
Активисты антифашистских и ЛГБТ-движений проводят в Варшаве контрманифестацию в ответ на марш националистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:26
2022-11-11T17:26
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ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Активисты антифашистских и ЛГБТ-движений проводят в Варшаве контрманифестацию в ответ на марш националистов, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу в польской столице проходит традиционный многотысячный марш независимости, организованный националистами.В свою очередь несколько тысяч человек с флагами цвета радуги и антифашистскими лозунгами следуют по улице Маршалковской в сторону центра города.Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами "Фашисты, прочь с наших улиц!", "Очистим Польшу от фашистов!", "Нет Конфедерации расистов и фашистов" (имеется в виду коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация", представители которой недавно предложили обязать проживающих в Польше граждан Украины подписывать декларацию лояльности польскому народу).Их сопровождают многочисленные полицейские со спецсредствами для того, чтобы не допустить столкновений с участниками марша независимости, организованного националистами. В районе площади Унии Любельской полиция остановила движение колонны, чтобы не допустить встречи колонн различных маршей.В свою очередь агентство РАР сообщает, что на площади Де Голля полиции пришлось вмешиваться в действия участников другой контрманифестации, которые стали на пути марша с лозунгами "Национализм – это не патриотизм". "Сотрудники полиции вынесли из района площади Де Голля нескольких мужчин, которые участвовали в контрманифестации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221111/polsha-1830775997.html
https://ria.ru/20221111/natsionalisty-1830874170.html
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в мире, польша, варшава, украина
В мире, Польша, Варшава, Украина
17:26 11.11.2022
 
Антифашисты проводят в Варшаве манифестацию в ответ на марш националистов

Антифашисты и ЛГБТ-активисты проводят в Варшаве манифестацию в ответ на марш националистов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Активисты антифашистских и ЛГБТ-движений проводят в Варшаве контрманифестацию в ответ на марш националистов, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в польской столице проходит традиционный многотысячный марш независимости, организованный националистами.
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В свою очередь несколько тысяч человек с флагами цвета радуги и антифашистскими лозунгами следуют по улице Маршалковской в сторону центра города.
Участники акции принесли с собой плакаты с лозунгами "Фашисты, прочь с наших улиц!", "Очистим Польшу от фашистов!", "Нет Конфедерации расистов и фашистов" (имеется в виду коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация", представители которой недавно предложили обязать проживающих в Польше граждан Украины подписывать декларацию лояльности польскому народу).
Их сопровождают многочисленные полицейские со спецсредствами для того, чтобы не допустить столкновений с участниками марша независимости, организованного националистами. В районе площади Унии Любельской полиция остановила движение колонны, чтобы не допустить встречи колонн различных маршей.
В свою очередь агентство РАР сообщает, что на площади Де Голля полиции пришлось вмешиваться в действия участников другой контрманифестации, которые стали на пути марша с лозунгами "Национализм – это не патриотизм". "Сотрудники полиции вынесли из района площади Де Голля нескольких мужчин, которые участвовали в контрманифестации", - говорится в сообщении.
Марш националистов в Варшаве. 11 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 16:32
В Варшаве проходит многотысячный марш националистов
 
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