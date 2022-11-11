https://ria.ru/20221111/vandaly-1830653004.html

Глава Минприроды обвинил вандалов в дискредитации экологии

Глава Минприроды обвинил вандалов в дискредитации экологии - РИА Новости, 11.11.2022

Глава Минприроды обвинил вандалов в дискредитации экологии

Привлекать внимание к экологическим проблемам нужно, но явно не актами вандализма и порчей предметов искусства: такие активисты лишь дискредитируют экологию,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T03:48

2022-11-11T03:48

2022-11-11T03:48

энди уорхол (андрей вархола)

винсент ван гог

россия

австралия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

канберра

клод моне

александр козлов (глава минприроды)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Привлекать внимание к экологическим проблемам нужно, но явно не актами вандализма и порчей предметов искусства: такие активисты лишь дискредитируют экологию, делая из нее повод для "дешевого хайпа", заявил РИА Новости глава Минприроды России Александр Козлов.Он добавил, что знает много общественников-экологов и все они "очень рассудительные, умные люди"."Те, кто привлекает внимание к экологии путем вандализма и порчи предметов искусства, только дискредитируют экологию. Потому что эколог не равно вандал. Эколог ничего не портит, эколог бережет", — подчеркнул министр.В последнее время участники общественного движения Stop Fossil Fuel Subsidies ("Остановите субсидии на ископаемое топливо"), выступающего за переход к зеленой энергетике и остановку добычи угля и нефти, провели ряд резонансных акций. Одна из последних – они приклеили себя к работе Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в Национальной галерее Австралии в центре Канберры.Ранее два представителя другой кампании общественного неповиновения Just stop oil ("Просто остановите нефть"), также выступающей за скорый переход к зеленой энергетике, вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона, а до этого приклеили свои руки к раме картины "Телега для сена" Джона Констебла.Параллельно участники еще одного движения по защите климата, "Последнее поколение" (Letzte Generation), облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне в галерее в Потсдаме.

https://ria.ru/20221019/baykal-1825193409.html

https://ria.ru/20220905/ubiystva-1814428271.html

россия

австралия

канберра

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энди уорхол (андрей вархола), винсент ван гог, россия, австралия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), канберра, клод моне, александр козлов (глава минприроды)