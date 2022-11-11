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Глава Минприроды обвинил вандалов в дискредитации экологии - РИА Новости, 11.11.2022
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Глава Минприроды обвинил вандалов в дискредитации экологии
Глава Минприроды обвинил вандалов в дискредитации экологии - РИА Новости, 11.11.2022
Глава Минприроды обвинил вандалов в дискредитации экологии
Привлекать внимание к экологическим проблемам нужно, но явно не актами вандализма и порчей предметов искусства: такие активисты лишь дискредитируют экологию,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T03:48
2022-11-11T03:48
энди уорхол (андрей вархола)
винсент ван гог
россия
австралия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
канберра
клод моне
александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Привлекать внимание к экологическим проблемам нужно, но явно не актами вандализма и порчей предметов искусства: такие активисты лишь дискредитируют экологию, делая из нее повод для "дешевого хайпа", заявил РИА Новости глава Минприроды России Александр Козлов.Он добавил, что знает много общественников-экологов и все они "очень рассудительные, умные люди"."Те, кто привлекает внимание к экологии путем вандализма и порчи предметов искусства, только дискредитируют экологию. Потому что эколог не равно вандал. Эколог ничего не портит, эколог бережет", — подчеркнул министр.В последнее время участники общественного движения Stop Fossil Fuel Subsidies ("Остановите субсидии на ископаемое топливо"), выступающего за переход к зеленой энергетике и остановку добычи угля и нефти, провели ряд резонансных акций. Одна из последних – они приклеили себя к работе Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в Национальной галерее Австралии в центре Канберры.Ранее два представителя другой кампании общественного неповиновения Just stop oil ("Просто остановите нефть"), также выступающей за скорый переход к зеленой энергетике, вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона, а до этого приклеили свои руки к раме картины "Телега для сена" Джона Констебла.Параллельно участники еще одного движения по защите климата, "Последнее поколение" (Letzte Generation), облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне в галерее в Потсдаме.
https://ria.ru/20221019/baykal-1825193409.html
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энди уорхол (андрей вархола), винсент ван гог, россия, австралия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), канберра, клод моне, александр козлов (глава минприроды)
Энди Уорхол (Андрей Вархола), Винсент Ван Гог, Россия, Австралия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Канберра, Клод Моне, Александр Козлов (глава Минприроды)
03:48 11.11.2022
 
Глава Минприроды обвинил вандалов в дискредитации экологии

Глава Минприроды Козлов: вандалы дискредитируют экологию в погоне за "дешевым хайпом"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Привлекать внимание к экологическим проблемам нужно, но явно не актами вандализма и порчей предметов искусства: такие активисты лишь дискредитируют экологию, делая из нее повод для "дешевого хайпа", заявил РИА Новости глава Минприроды России Александр Козлов.

"К экологическим проблемам необходимо привлекать внимание, но явно не актами вандализма и порчей предметов искусства. Нельзя, чтобы экологические проблемы становились поводом для дешевого хайпа", — руководитель ведомства.

Он добавил, что знает много общественников-экологов и все они "очень рассудительные, умные люди".
"Те, кто привлекает внимание к экологии путем вандализма и порчи предметов искусства, только дискредитируют экологию. Потому что эколог не равно вандал. Эколог ничего не портит, эколог бережет", — подчеркнул министр.
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В последнее время участники общественного движения Stop Fossil Fuel Subsidies ("Остановите субсидии на ископаемое топливо"), выступающего за переход к зеленой энергетике и остановку добычи угля и нефти, провели ряд резонансных акций. Одна из последних – они приклеили себя к работе Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в Национальной галерее Австралии в центре Канберры.
Ранее два представителя другой кампании общественного неповиновения Just stop oil ("Просто остановите нефть"), также выступающей за скорый переход к зеленой энергетике, вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона, а до этого приклеили свои руки к раме картины "Телега для сена" Джона Констебла.
Параллельно участники еще одного движения по защите климата, "Последнее поколение" (Letzte Generation), облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне в галерее в Потсдаме.
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Энди Уорхол (Андрей Вархола)Винсент Ван ГогРоссияАвстралияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)КанберраКлод МонеАлександр Козлов (глава Минприроды)
 
 
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