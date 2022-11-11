https://ria.ru/20221111/ukrenergo-1830978694.html

"Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света в субботу в семи областях

"Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света в субботу в семи областях - РИА Новости, 11.11.2022

"Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света в субботу в семи областях

Веерные отключения электроэнергии в субботу будут действовать в семи областях Украины, в том числе в столичном регионе, сообщили в "Укрэнерго". РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T23:05

2022-11-11T23:05

2022-11-11T23:05

специальная военная операция на украине

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киев

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укрэнерго

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии в субботу будут действовать в семи областях Украины, в том числе в столичном регионе, сообщили в "Укрэнерго"."Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения 00.00 - 24.00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях", - говорится в сообщении компании на ее странице в соцсети.В других областях Украины отключения не прогнозируются, добавили в компании.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221111/infrastruktura-1830971615.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, владимир зеленский, украина, киев, харьков, укрэнерго, вооруженные силы рф