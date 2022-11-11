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"Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света в субботу в семи областях - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/ukrenergo-1830978694.html
"Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света в субботу в семи областях
"Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света в субботу в семи областях - РИА Новости, 11.11.2022
"Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света в субботу в семи областях
Веерные отключения электроэнергии в субботу будут действовать в семи областях Украины, в том числе в столичном регионе, сообщили в "Укрэнерго". РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T23:05
2022-11-11T23:05
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
украина
киев
харьков
укрэнерго
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии в субботу будут действовать в семи областях Украины, в том числе в столичном регионе, сообщили в "Укрэнерго"."Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения 00.00 - 24.00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях", - говорится в сообщении компании на ее странице в соцсети.В других областях Украины отключения не прогнозируются, добавили в компании.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221111/infrastruktura-1830971615.html
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в мире, жкх, владимир зеленский, украина, киев, харьков, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Харьков, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
23:05 11.11.2022
 
"Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света в субботу в семи областях

"Укрэнерго": веерные отключения электроэнергии в субботу будут действовать в семи областях

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии в субботу будут действовать в семи областях Украины, в том числе в столичном регионе, сообщили в "Укрэнерго".
"Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения 00.00 - 24.00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях", - говорится в сообщении компании на ее странице в соцсети.
В других областях Украины отключения не прогнозируются, добавили в компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВладимир ЗеленскийУкраинаКиевХарьковУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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