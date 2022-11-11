19:48 11.11.2022 (обновлено: 20:10 11.11.2022)
"Нет выбора". В США рассказали о непростом решении Европы по Украине
Newsweek: отказ Украины от переговоров с Россией вынуждает ЕС сокращать финансовую помощь
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Чем дольше Киев отказывается от переговоров с Россией, тем труднее Евросоюзу согласовывать выделение финансовой поддержки правительству Владимира Зеленского, заявил в интервью изданию Newsweek сотрудник Мичиганского университета Джон Чорчиари.
"Если условия на Украине продолжат ухудшаться, у Европы может не остаться выбора", — отметил он.
По мнению эксперта, европейцы с каждым днем все больше ждут начала процесса по мирному урегулированию на Украине. Страны Центральной Европы начинают препятствовать выделению новых средств киевским властям, а для местных политиков поддержка Зеленского становится обременительной, добавил Чорчиари.
Государства, играющие ключевые роли в представлении помощи Украине, вынуждены переходить на двусторонние контакты, чтобы не подводить других членов Евросоюза, подчеркнул специалист.
Накануне Зеленский в интервью телеканалу CNN допустил возможность дипломатического урегулирования с Москвой. По словам политика, он готов к диалогу, но с другой Россией, которая будет готова к миру.
При этом ранее он заявлял, что никаких переговоров с нынешним российским руководством не будет, и в Киеве даже приняли специальный закон, запрещающий их вести.
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В Москве не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога. Впрочем, как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, сейчас возможности продолжать его нет, тем более что украинские власти сами себе это запретили.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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