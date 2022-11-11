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Байден заявил, что конфликт на Украине не разрешить без ухода России - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830933010.html
Байден заявил, что конфликт на Украине не разрешить без ухода России
Байден заявил, что конфликт на Украине не разрешить без ухода России - РИА Новости, 11.11.2022
Байден заявил, что конфликт на Украине не разрешить без ухода России
Президент США Джо Байден считает, что конфликт на Украине не удастся разрешить до тех пор, пока российские войска остаются на территории этой страны. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:26
2022-11-11T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
сша
джо байден
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что конфликт на Украине не удастся разрешить до тех пор, пока российские войска остаются на территории этой страны."Послушайте, я не думаю, что конфликт между Россией и Украиной будет разрешен до тех пор, пока Украина не уйдет... пока (президент РФ Владимир) Путин не уйдет с Украины", - сказал Байден в ходе краткого общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию под эгидой ООН COP27.Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
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в мире, сша, джо байден, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джо Байден, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:26 11.11.2022
 
Байден заявил, что конфликт на Украине не разрешить без ухода России

Байден заявил, что конфликт на Украине не удастся разрешить без вывода российских войск

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что конфликт на Украине не удастся разрешить до тех пор, пока российские войска остаются на территории этой страны.
"Послушайте, я не думаю, что конфликт между Россией и Украиной будет разрешен до тех пор, пока Украина не уйдет... пока (президент РФ Владимир) Путин не уйдет с Украины", - сказал Байден в ходе краткого общения с журналистами перед отправкой на климатическую конференцию под эгидой ООН COP27.
Во вторник Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДжо БайденУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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