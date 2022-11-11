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Видео с Зеленским шокировало американского комика - РИА Новости, 11.11.2022
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Видео с Зеленским шокировало американского комика
Видео с Зеленским шокировало американского комика - РИА Новости, 11.11.2022
Видео с Зеленским шокировало американского комика
Американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа высмеял видео, в котором актер Шон Пенн вручает президенту Украины Владимиру Зеленскому один из своих... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:47
2022-11-11T16:29
владимир зеленский
шон пенн
владимир путин
россия
киев
украина
политика
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа высмеял видео, в котором актер Шон Пенн вручает президенту Украины Владимиру Зеленскому один из своих "Оскаров".Телеведущий так и не смог понять, с какой целью Шон Пенн привез свою награду на Украину."Как "Оскар" поможет Зеленскому выиграть? Он его применит как оружие? Ну тогда надо было дать две штуки с цепью, чтобы получились нунчаки", — предложил он.Шон Пенн побывал в Киеве в начале этой недели. Это не первый его визит на Украину с конца февраля: он трижды ездил в Киев и дважды встречался с Зеленским.В начале сентября американскому актеру официально запретили въезжать в Россию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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владимир зеленский, шон пенн, владимир путин, россия, киев, украина, политика
Владимир Зеленский, Шон Пенн, Владимир Путин, Россия, Киев, Украина, Политика
15:47 11.11.2022 (обновлено: 16:29 11.11.2022)
 
Видео с Зеленским шокировало американского комика

Американский комик Тревор Ноа высмеял видео президента Украины Зеленского с "Оскаром"

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeАктер Шон Пенн оставил свою статуэтку премии "Оскар" Владимиру Зеленскому
Актер Шон Пенн оставил свою статуэтку премии Оскар Владимиру Зеленскому - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Актер Шон Пенн оставил свою статуэтку премии "Оскар" Владимиру Зеленскому. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа высмеял видео, в котором актер Шон Пенн вручает президенту Украины Владимиру Зеленскому один из своих "Оскаров".

"Шон Пенн подарил "Оскара" Зеленскому. Я даже не знаю, как переварить эту информацию. Это действительно происходит?" — задался вопросом Ноа.

Телеведущий так и не смог понять, с какой целью Шон Пенн привез свою награду на Украину.
"Как "Оскар" поможет Зеленскому выиграть? Он его применит как оружие? Ну тогда надо было дать две штуки с цепью, чтобы получились нунчаки", — предложил он.
Шон Пенн побывал в Киеве в начале этой недели. Это не первый его визит на Украину с конца февраля: он трижды ездил в Киев и дважды встречался с Зеленским.
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