https://ria.ru/20221111/ukraina-1830852433.html

Видео с Зеленским шокировало американского комика

Видео с Зеленским шокировало американского комика - РИА Новости, 11.11.2022

Видео с Зеленским шокировало американского комика

Американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа высмеял видео, в котором актер Шон Пенн вручает президенту Украины Владимиру Зеленскому один из своих... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:47

2022-11-11T15:47

2022-11-11T16:29

владимир зеленский

шон пенн

владимир путин

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киев

украина

политика

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американский комик и ведущий The Daily Show Тревор Ноа высмеял видео, в котором актер Шон Пенн вручает президенту Украины Владимиру Зеленскому один из своих "Оскаров".Телеведущий так и не смог понять, с какой целью Шон Пенн привез свою награду на Украину."Как "Оскар" поможет Зеленскому выиграть? Он его применит как оружие? Ну тогда надо было дать две штуки с цепью, чтобы получились нунчаки", — предложил он.Шон Пенн побывал в Киеве в начале этой недели. Это не первый его визит на Украину с конца февраля: он трижды ездил в Киев и дважды встречался с Зеленским.В начале сентября американскому актеру официально запретили въезжать в Россию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221111/ssha-1830762204.html

https://ria.ru/20221111/ukraina-1830826469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, шон пенн, владимир путин, россия, киев, украина, политика