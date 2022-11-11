15:12 11.11.2022 (обновлено: 15:58 11.11.2022)
GT назвал тревожный знак для США из-за Байдена
Global Times: республиканцев беспокоит зацикленность администрации Джо Байдена на Украине
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Республиканцев беспокоит зацикленность администрации президента США Джо Байдена на Украине, пишет газета Global Times.
"Белый дом пытается использовать сложившуюся в регионе ситуацию как возможность дисциплинировать европейских союзников, укрепить и расширить НАТО, а также изучить новые возможности для оборонной промышленности США. Но эта зацикленность на Украине помешала руководству сосредоточиться на том, что действительно важно для Штатов, — внутренние проблемы, такие как инфляция, аборты, иммиграция, преступления и изменение климата", — говорится в публикации.
Кроме того, Вашингтон может потребовать от европейских партнеров усилить финансовую поддержку киевских властей.
"США потратили на помощь Украине уже более 55 миллиардов долларов. Многие новоизбранные республиканцы считают такое распределение военных усилий несправедливым, поскольку украинский кризис — проблема Европы, а не США. Они, вероятно, потребуют существенных изменений в распределении бремени между Вашингтоном и ЕС", — отмечается в статье.
В итоге давление на Европу будет только усиливаться, поскольку боевые действия на Украине могут продолжиться и в 2023 году, резюмируется в материале.
На фоне российской спецоперации на Украине западные страны продолжают накачивать киевский режим оружием. Москва не раз заявляла, что поставки военной помощи только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.