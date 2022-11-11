https://ria.ru/20221111/ukraina-1830807492.html
В "Укрэнерго" заявили об аварийных отключениях света еще в трех областях
В "Укрэнерго" заявили об аварийных отключениях света еще в трех областях - РИА Новости, 11.11.2022
В "Укрэнерго" заявили об аварийных отключениях света еще в трех областях
В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили о введении аварийных отключений электроэнергии в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:38
2022-11-11T14:38
2022-11-11T14:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили о введении аварийных отключений электроэнергии в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины из-за повреждений энергетической инфраструктуры.Ранее из-за новых повреждений электросетей в "Укрэнерго" сообщили о введении аварийных отключений света в Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской областях Украины, а также в Киеве. Позже директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве удалось стабилизировать ситуацию с электроэнергией, вместо аварийных графиков отключения света город возвращается к почасовым.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, полтавская область, укрэнерго, харьковская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Укрэнерго, Харьковская область, Сумская область
14:38 11.11.2022 (обновлено: 14:39 11.11.2022)
В "Укрэнерго" заявили об аварийных отключениях света еще в трех областях
"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света в Сумской, Харьковской и Полтавской областях
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили
о введении аварийных отключений электроэнергии в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины из-за повреждений энергетической инфраструктуры.
"Сейчас дополнительно применяются экстренные аварийные отключения потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Ранее из-за новых повреждений электросетей в "Укрэнерго" сообщили о введении аварийных отключений света в Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской областях Украины, а также в Киеве. Позже директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве удалось стабилизировать ситуацию с электроэнергией, вместо аварийных графиков отключения света город возвращается к почасовым.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.