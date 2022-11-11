https://ria.ru/20221111/ukraina-1830807492.html

В "Укрэнерго" заявили об аварийных отключениях света еще в трех областях

В "Укрэнерго" заявили об аварийных отключениях света еще в трех областях - РИА Новости, 11.11.2022

В "Укрэнерго" заявили об аварийных отключениях света еще в трех областях

В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили о введении аварийных отключений электроэнергии в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:38

2022-11-11T14:38

2022-11-11T14:39

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили о введении аварийных отключений электроэнергии в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины из-за повреждений энергетической инфраструктуры.Ранее из-за новых повреждений электросетей в "Укрэнерго" сообщили о введении аварийных отключений света в Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской областях Украины, а также в Киеве. Позже директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве удалось стабилизировать ситуацию с электроэнергией, вместо аварийных графиков отключения света город возвращается к почасовым.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, полтавская область, укрэнерго, харьковская область, сумская область