Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил МИД - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830783344.html
Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил МИД
Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил МИД - РИА Новости, 11.11.2022
Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил МИД
Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:55
2022-11-11T14:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сергей рябков
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7722b986365dfca3dc31aa367dddd507.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я могу только подтвердить позицию - мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше - зависит не от нас", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, готова ли Москва вести диалог с США по Украине.По его мнению, "если Киеву будет приказано из соответствующих столиц, то шансы на такой диалог, наверное, повысятся". "Но опять-таки - у нас нет никаких препятствий, и диалог должен идти без предварительных условий", - заключил замминистра.
https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830740332.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f1e92e8b41afd4484df42b86e995d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, сергей рябков, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Сергей Рябков, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:55 11.11.2022 (обновлено: 14:09 11.11.2022)
 
Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил МИД

Замглавы МИД Рябков: Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я могу только подтвердить позицию - мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше - зависит не от нас", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, готова ли Москва вести диалог с США по Украине.
По его мнению, "если Киеву будет приказано из соответствующих столиц, то шансы на такой диалог, наверное, повысятся". "Но опять-таки - у нас нет никаких препятствий, и диалог должен идти без предварительных условий", - заключил замминистра.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
12:18Специальная военная операция на Украине
Россия завершит спецоперацию после достижения ее целей, заявили в Кремле
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСергей РябковСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала