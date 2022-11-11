https://ria.ru/20221111/ukraina-1830783344.html

Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил МИД

Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил МИД - РИА Новости, 11.11.2022

Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил МИД

Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:55

2022-11-11T13:55

2022-11-11T14:09

специальная военная операция на украине

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украина

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сергей рябков

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я могу только подтвердить позицию - мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше - зависит не от нас", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, готова ли Москва вести диалог с США по Украине.По его мнению, "если Киеву будет приказано из соответствующих столиц, то шансы на такой диалог, наверное, повысятся". "Но опять-таки - у нас нет никаких препятствий, и диалог должен идти без предварительных условий", - заключил замминистра.

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Кирилл Волков

россия, украина, в мире, сергей рябков, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)