https://ria.ru/20221111/ukraina-1830783344.html
Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил МИД
Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил МИД - РИА Новости, 11.11.2022
Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил МИД
Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:55
2022-11-11T13:55
2022-11-11T14:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сергей рябков
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я могу только подтвердить позицию - мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше - зависит не от нас", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, готова ли Москва вести диалог с США по Украине.По его мнению, "если Киеву будет приказано из соответствующих столиц, то шансы на такой диалог, наверное, повысятся". "Но опять-таки - у нас нет никаких препятствий, и диалог должен идти без предварительных условий", - заключил замминистра.
https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830740332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, в мире, сергей рябков, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Сергей Рябков, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:55 11.11.2022 (обновлено: 14:09 11.11.2022)
Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил МИД
Замглавы МИД Рябков: Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий