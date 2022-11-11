https://ria.ru/20221111/ukraina-1830768141.html
Украинские СМИ сообщили об обысках у главы комитета Рады по бюджету
Украинские СМИ сообщили об обысках у главы комитета Рады по бюджету - РИА Новости, 11.11.2022
Украинские СМИ сообщили об обысках у главы комитета Рады по бюджету
Госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у главы комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрия Аристова, сообщает в пятницу издание "РБК Украина"... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:28
2022-11-11T13:28
2022-11-11T13:28
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верховная рада украины
государственное бюро расследований украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски у главы комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрия Аристова, сообщает в пятницу издание "РБК Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Аристов в 2019 году был избран депутатом Рады на парламентских выборах от партии "Слуга народа". По информации украинских СМИ, считается человеком из окружения Владимира Зеленского. В одном из интервью Аристов заявил, что в парламенте оказался случайно, по приглашению Зеленского, с которым его связывало многолетнее знакомство, сообщало издание "Фокус"."ГБР пришло с обысками к главе комитета ВР (Верховной рады - ред.) по вопросам бюджета Юрию Аристову. Это произошло сегодня утром. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах", - сообщает издание. При этом в ГБР пока официально не сообщали об обыске.
https://ria.ru/20221021/obyski-1825584876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, государственное бюро расследований украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Государственное бюро расследований Украины
Украинские СМИ сообщили об обысках у главы комитета Рады по бюджету
"РБК Украина" сообщило об обысках ГБР у главы комитета Рады по бюджету Аристова