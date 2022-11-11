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Евросоюз заявил, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830766017.html
Евросоюз заявил, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня
Евросоюз заявил, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня - РИА Новости, 11.11.2022
Евросоюз заявил, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня
Решение о прекращении огня на Украине должен принимать Киев, если решение будет принято, ЕС готов оказать содействие, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:21
2022-11-11T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Решение о прекращении огня на Украине должен принимать Киев, если решение будет принято, ЕС готов оказать содействие, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты закачиваются переговорами о мире, прекращением огня. Но я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент, а мы, несомненно, окажем содействие", - сказал он.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1830062419.html
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в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:21 11.11.2022 (обновлено: 13:41 11.11.2022)
 
Евросоюз заявил, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня

Евросоюз считает, что Киев должен сам принять решение о прекращении огня на Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Решение о прекращении огня на Украине должен принимать Киев, если решение будет принято, ЕС готов оказать содействие, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты закачиваются переговорами о мире, прекращением огня. Но я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент, а мы, несомненно, окажем содействие", - сказал он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 18:59Специальная военная операция на Украине
Столтенберг не хочет прекращения огня на Украине на условиях России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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