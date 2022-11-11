https://ria.ru/20221111/ukraina-1830766017.html
Евросоюз заявил, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня
Евросоюз заявил, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня - РИА Новости, 11.11.2022
Евросоюз заявил, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня
Решение о прекращении огня на Украине должен принимать Киев, если решение будет принято, ЕС готов оказать содействие, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:21
2022-11-11T13:21
2022-11-11T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Решение о прекращении огня на Украине должен принимать Киев, если решение будет принято, ЕС готов оказать содействие, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты закачиваются переговорами о мире, прекращением огня. Но я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент, а мы, несомненно, окажем содействие", - сказал он.
https://ria.ru/20221108/ukraina-1830062419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:21 11.11.2022 (обновлено: 13:41 11.11.2022)
Евросоюз заявил, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня
Евросоюз считает, что Киев должен сам принять решение о прекращении огня на Украине