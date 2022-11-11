https://ria.ru/20221111/ukraina-1830766017.html

Евросоюз заявил, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня

Евросоюз заявил, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня - РИА Новости, 11.11.2022

Евросоюз заявил, что Украина должна сама принять решение о прекращении огня

Решение о прекращении огня на Украине должен принимать Киев, если решение будет принято, ЕС готов оказать содействие, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:21

2022-11-11T13:21

2022-11-11T13:41

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Решение о прекращении огня на Украине должен принимать Киев, если решение будет принято, ЕС готов оказать содействие, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты закачиваются переговорами о мире, прекращением огня. Но я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент, а мы, несомненно, окажем содействие", - сказал он.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1830062419.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр