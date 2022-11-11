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В Госдуме назвали свержение Зеленского залогом мира на Украине - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830733763.html
В Госдуме назвали свержение Зеленского залогом мира на Украине
В Госдуме назвали свержение Зеленского залогом мира на Украине - РИА Новости, 11.11.2022
В Госдуме назвали свержение Зеленского залогом мира на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что мир на Украине воцарится, когда будет свергнута нынешняя киевская власть. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:03
2022-11-11T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
михаил шеремет
украина
россия
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что мир на Украине воцарится, когда будет свергнута нынешняя киевская власть.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США видят у Украины готовность к мирным переговорам и хотели бы, чтобы Россия подкрепила делами аналогичные заявления, которые эпизодически звучат с ее стороны. Как утверждал Прайс, украинские "партнеры" "готовы и хотят сесть и взаимодействовать"."Будущее Украины в руках у украинского народа. Если режим Зеленского будет свернут и падет, то на Украину снова вернется мир и благополучие", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, Зеленский не имеет никакого морального права в сложившейся ситуации ставить условия для ведения мирных переговоров. "Мы помним, как он выдвигал уже условия по минским соглашениям, в результате залил всю Украину кровью ее граждан. Он давно исчерпал лимит их доверия, став военным преступником с руками по локоть в крови своих сограждан, стал диктатором, держащим под прицелом каждого украинца. Пора с этим заканчивать", - добавил депутат.
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в мире, михаил шеремет, украина, россия, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Шеремет, Украина, Россия, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:03 11.11.2022
 
В Госдуме назвали свержение Зеленского залогом мира на Украине

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что мир на Украине воцарится после свержения Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что мир на Украине воцарится, когда будет свергнута нынешняя киевская власть.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США видят у Украины готовность к мирным переговорам и хотели бы, чтобы Россия подкрепила делами аналогичные заявления, которые эпизодически звучат с ее стороны. Как утверждал Прайс, украинские "партнеры" "готовы и хотят сесть и взаимодействовать".
"Будущее Украины в руках у украинского народа. Если режим Зеленского будет свернут и падет, то на Украину снова вернется мир и благополучие", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, Зеленский не имеет никакого морального права в сложившейся ситуации ставить условия для ведения мирных переговоров. "Мы помним, как он выдвигал уже условия по минским соглашениям, в результате залил всю Украину кровью ее граждан. Он давно исчерпал лимит их доверия, став военным преступником с руками по локоть в крови своих сограждан, стал диктатором, держащим под прицелом каждого украинца. Пора с этим заканчивать", - добавил депутат.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 18:42
СМИ: на Западе обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил ШереметУкраинаРоссияГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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