https://ria.ru/20221111/ukraina-1830641158.html

НАТО против дипломатического решения на Украине, заявил Буякевич

НАТО против дипломатического решения на Украине, заявил Буякевич - РИА Новости, 11.11.2022

НАТО против дипломатического решения на Украине, заявил Буякевич

Ряд стран Запада из числа внешних кураторов киевского режима не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации на Украине, вместе с тем среди различных... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T00:14

2022-11-11T00:14

2022-11-11T00:17

максим буякевич

владимир зеленский

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обсе

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 11 ноя - РИА Новости. Ряд стран Запада из числа внешних кураторов киевского режима не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации на Украине, вместе с тем среди различных политических сил в ЕС постепенно появляется "всё больше здравомыслия относительно того, насколько дорого Европе обходится оголтелая русофобия", заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич."Констатируем, что на текущем этапе ряд стран Запада из числа внешних кураторов киевского режима не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации", - заявил он на очередном заседании постсовета ОБСЕ, добавив, что "неслучайно натовские страны продолжают наводнять Украину вооружениями, в том числе техникой, для работы с которой недостаточно компетенции бойцов украинских формирований и требуются целые команды "инструкторов" и иностранных наёмников".По словам Буякевича, с начала специальной военной операции России на Украине военные США "активно включились в планирование и фактическое руководство боевыми действиями". Задачи коллективного Запада там заместитель постпреда охарактеризовал, как "не столько усилить в военном отношении украинские формирования, сколько апробировать технику и натовские стандарты в боевых условиях против российского оружия"."На фоне огромных потерь ВСУ это свидетельствует, прежде всего, о потребительском отношении к жителям Украины: только за октябрь потери украинских формирований составили свыше 12 тысяч человек. Для Запада они – лишь расходный материал, который бросают в топку геополитической борьбы с Россией. Ситуация на Украине – лишь один из её элементов", - заявил зампостпред,Вместе с тем, по словам Буякевича, "среди различных политических сил Евросоюза постепенно появляется всё больше здравомыслия относительно того, насколько дорого Европе обходится оголтелая русофобия и слепая поддержка киевского режима".В частности, зампостпреда России при ОБСЕ упомянул о комментарии главы внешнеполитической службы ЕС о затратах в 22 млрд евро на кредитование команды Владимира Зеленского только в текущем году, а также звучащие от Еврокомиссии заявления о том, что "3 млрд евро из обещанных на текущий год кредитов предоставлены не будут". Буякевич заявил о "решительных возражениях" в ЕС относительно выделения киевскому режиму "новых ассигнований в 2023 году на общую сумму 18 млрд евро".Касаясь ситуации на Украине, зампостпреда заявил, что Россия "готова к предметному субстантивному диалогу при учете своих интересов", однако "готова и к "длинному забегу" – настолько, насколько потребуется для обеспечения гарантий безопасности и защиты суверенитета нашего государства".

https://ria.ru/20221110/berbok-1830523903.html

https://ria.ru/20221110/treschina-1830391444.html

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максим буякевич, владимир зеленский, украина, россия, европа, евросоюз, обсе, вооруженные силы украины, в мире