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МО Белоруссии рассказал о силах, желающих разрушить суверенитет страны - РИА Новости, 11.11.2022
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МО Белоруссии рассказал о силах, желающих разрушить суверенитет страны
МО Белоруссии рассказал о силах, желающих разрушить суверенитет страны - РИА Новости, 11.11.2022
МО Белоруссии рассказал о силах, желающих разрушить суверенитет страны
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что есть силы, желающие разрушить суверенитет страны, но она держит удар. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:49
2022-11-11T20:49
в мире
виктор хренин
белоруссия
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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что есть силы, желающие разрушить суверенитет страны, но она держит удар."И я могу констатировать, как факт, – мы выдержали все эти испытания, мы держим тот удар, под который наша страна сейчас попала. Есть силы, которым не нравится, что мы живем в свободной, независимой стране, что сами принимаем решения. Есть силы, которые хотят это все разрушить. Мы на деле доказали, что мы, люди в погонах, способны обеспечить независимость и суверенитет нашей страны", - приводит пресс-служба министерства слова Хренина, сказанные в пятницу во время чествования командиров соединений и воинских частей, добившихся лучших результатов в служебной деятельности.Министр подчеркнул, что белорусский народ очень надеется на людей в погонах, верит в них."И я убежден, что это - заслуга присутствующих здесь командиров. Той нелегкой командирской ноши, той ответственности, которая лежит на плечах каждого… Особо хочу выразить слова благодарности за то, что мы с вами выполняем свои задачи и верны нашему народу, нашему президенту. И мы сделаем все, чтобы на нашей земле не было войны", - добавил глава минобороны.
https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830470033.html
https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829265588.html
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в мире, виктор хренин, белоруссия
В мире, Виктор Хренин, Белоруссия
20:49 11.11.2022
 
МО Белоруссии рассказал о силах, желающих разрушить суверенитет страны

Глава МО Хренин: Белоруссия держит удар перед силами, желающими разрушить суверенитет

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкШеврон на форме белорусского военнослужащего
Шеврон на форме белорусского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме белорусского военнослужащего. Архивное фото
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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что есть силы, желающие разрушить суверенитет страны, но она держит удар.
"И я могу констатировать, как факт, – мы выдержали все эти испытания, мы держим тот удар, под который наша страна сейчас попала. Есть силы, которым не нравится, что мы живем в свободной, независимой стране, что сами принимаем решения. Есть силы, которые хотят это все разрушить. Мы на деле доказали, что мы, люди в погонах, способны обеспечить независимость и суверенитет нашей страны", - приводит пресс-служба министерства слова Хренина, сказанные в пятницу во время чествования командиров соединений и воинских частей, добившихся лучших результатов в служебной деятельности.
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Министр подчеркнул, что белорусский народ очень надеется на людей в погонах, верит в них.
"И я убежден, что это - заслуга присутствующих здесь командиров. Той нелегкой командирской ноши, той ответственности, которая лежит на плечах каждого… Особо хочу выразить слова благодарности за то, что мы с вами выполняем свои задачи и верны нашему народу, нашему президенту. И мы сделаем все, чтобы на нашей земле не было войны", - добавил глава минобороны.
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