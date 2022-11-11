https://ria.ru/20221111/udar-1830962850.html

МО Белоруссии рассказал о силах, желающих разрушить суверенитет страны

МО Белоруссии рассказал о силах, желающих разрушить суверенитет страны - РИА Новости, 11.11.2022

МО Белоруссии рассказал о силах, желающих разрушить суверенитет страны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что есть силы, желающие разрушить суверенитет страны, но она держит удар. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T20:49

2022-11-11T20:49

2022-11-11T20:49

в мире

виктор хренин

белоруссия

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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что есть силы, желающие разрушить суверенитет страны, но она держит удар."И я могу констатировать, как факт, – мы выдержали все эти испытания, мы держим тот удар, под который наша страна сейчас попала. Есть силы, которым не нравится, что мы живем в свободной, независимой стране, что сами принимаем решения. Есть силы, которые хотят это все разрушить. Мы на деле доказали, что мы, люди в погонах, способны обеспечить независимость и суверенитет нашей страны", - приводит пресс-служба министерства слова Хренина, сказанные в пятницу во время чествования командиров соединений и воинских частей, добившихся лучших результатов в служебной деятельности.Министр подчеркнул, что белорусский народ очень надеется на людей в погонах, верит в них."И я убежден, что это - заслуга присутствующих здесь командиров. Той нелегкой командирской ноши, той ответственности, которая лежит на плечах каждого… Особо хочу выразить слова благодарности за то, что мы с вами выполняем свои задачи и верны нашему народу, нашему президенту. И мы сделаем все, чтобы на нашей земле не было войны", - добавил глава минобороны.

https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830470033.html

https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829265588.html

белоруссия

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в мире, виктор хренин, белоруссия