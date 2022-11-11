https://ria.ru/20221111/ucheniya-1830754621.html

СМИ: США, Британия и Австралия отработали боевые действия против России

СМИ: США, Британия и Австралия отработали боевые действия против России - РИА Новости, 11.11.2022

СМИ: США, Британия и Австралия отработали боевые действия против России

Военные США, Великобритании и Австралии провели в американской пустыне Мохаве учения, имитирующие боевые действия против российских войск в Европе, сообщает... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:56

2022-11-11T12:56

2022-11-11T12:56

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военные США, Великобритании и Австралии провели в американской пустыне Мохаве учения, имитирующие боевые действия против российских войск в Европе, сообщает газета Times.Отмечается, что учения Project Convergence проходили в два этапа, в ходе первого отрабатывался гипотетический конфликт на тихоокеанском острове, во время второго – сухопутная война в Европе. Как пишет газета, вторая часть проходила на американской военной базе Форт-Ирвин в штате Калифорния, в учениях участвовали 450 британских военных.Сообщается, что военные трех стран в ходе учений испытали новую боевую технику.

https://ria.ru/20221014/nato-1824003425.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, великобритания, австралия, нато, россия