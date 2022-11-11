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СМИ: США, Британия и Австралия отработали боевые действия против России - РИА Новости, 11.11.2022
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СМИ: США, Британия и Австралия отработали боевые действия против России
СМИ: США, Британия и Австралия отработали боевые действия против России - РИА Новости, 11.11.2022
СМИ: США, Британия и Австралия отработали боевые действия против России
Военные США, Великобритании и Австралии провели в американской пустыне Мохаве учения, имитирующие боевые действия против российских войск в Европе, сообщает... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:56
2022-11-11T12:56
в мире
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великобритания
австралия
нато
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военные США, Великобритании и Австралии провели в американской пустыне Мохаве учения, имитирующие боевые действия против российских войск в Европе, сообщает газета Times.Отмечается, что учения Project Convergence проходили в два этапа, в ходе первого отрабатывался гипотетический конфликт на тихоокеанском острове, во время второго – сухопутная война в Европе. Как пишет газета, вторая часть проходила на американской военной базе Форт-Ирвин в штате Калифорния, в учениях участвовали 450 британских военных.Сообщается, что военные трех стран в ходе учений испытали новую боевую технику.
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в мире, сша, великобритания, австралия, нато, россия
В мире, США, Великобритания, Австралия, НАТО, Россия
12:56 11.11.2022
 
СМИ: США, Британия и Австралия отработали боевые действия против России

Times: США, Британия и Австралия провели учения, имитирующие бои против России в Европе

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna GuyetteМорские пехотинцы США во время совместных учений НАТО
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Военные США, Великобритании и Австралии провели в американской пустыне Мохаве учения, имитирующие боевые действия против российских войск в Европе, сообщает газета Times.
Отмечается, что учения Project Convergence проходили в два этапа, в ходе первого отрабатывался гипотетический конфликт на тихоокеанском острове, во время второго – сухопутная война в Европе. Как пишет газета, вторая часть проходила на американской военной базе Форт-Ирвин в штате Калифорния, в учениях участвовали 450 британских военных.
Сообщается, что военные трех стран в ходе учений испытали новую боевую технику.
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