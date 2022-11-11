https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830974099.html
Адыгеец обвиняется в убийстве жены, тело которой он выбросил в реку
Адыгеец обвиняется в убийстве жены, тело которой он выбросил в реку - РИА Новости, 11.11.2022
Адыгеец обвиняется в убийстве жены, тело которой он выбросил в реку
Жителю Майкопского района предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений жене, повлекших ее смерть, для сокрытия убийства подозреваемый выкинул... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:38
2022-11-11T20:38
2022-11-11T22:35
происшествия
майкопский район
россия
республика адыгея
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Жителю Майкопского района предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений жене, повлекших ее смерть, для сокрытия убийства подозреваемый выкинул тело женщины в реку, а родственникам сообщил о пропаже супруги, сообщили в управлении СК РФ по Республике Адыгея."Предъявлено обвинение 50-летнему жителю Майкопского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в ноябре этого года в поселке Каменномостский обвиняемый поссорился с женой на почве ревности. Фигурант нанес ей руками и ногами несколько ударов, от чего женщина умерла. Обнаружив супругу без признаков жизни, обвиняемый решил спрятать ее тело. Мужчина вывез его на машине и выбросил в русло реки Белая, а родственникам сообщил, что женщина исчезла.На следующий день местные жители нашли тело потерпевшей на берегу реки.Мужчина был задержан и дал признательные показания. Сейчас обвиняемый заключен под стражу.Злоумышленник в ходе проверки показаний подробно рассказал об обстоятельствах нанесения ударов супруге и показал на берегу реки место, куда он выбросил ее тело, добавляют в ведомстве.Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20221110/sud-1830568735.html
https://ria.ru/20221109/ubiystvo-1830108291.html
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происшествия, майкопский район, россия, республика адыгея, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Майкопский район, Россия, Республика Адыгея, Следственный комитет России (СК РФ)
20:38 11.11.2022 (обновлено: 22:35 11.11.2022)
Адыгеец обвиняется в убийстве жены, тело которой он выбросил в реку
СК России: адыгеец обвиняется в убийстве жены, тело которой он выбросил в реку
КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости.
Жителю Майкопского района предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений жене, повлекших ее смерть, для сокрытия убийства подозреваемый выкинул тело женщины в реку, а родственникам сообщил о пропаже супруги, сообщили
в управлении СК РФ по Республике Адыгея.
"Предъявлено обвинение 50-летнему жителю Майкопского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ноябре этого года в поселке Каменномостский обвиняемый поссорился с женой на почве ревности. Фигурант нанес ей руками и ногами несколько ударов, от чего женщина умерла. Обнаружив супругу без признаков жизни, обвиняемый решил спрятать ее тело. Мужчина вывез его на машине и выбросил в русло реки Белая, а родственникам сообщил, что женщина исчезла.
На следующий день местные жители нашли тело потерпевшей на берегу реки.
Мужчина был задержан и дал признательные показания. Сейчас обвиняемый заключен под стражу.
Злоумышленник в ходе проверки показаний подробно рассказал об обстоятельствах нанесения ударов супруге и показал на берегу реки место, куда он выбросил ее тело, добавляют в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.