Рейтинг@Mail.ru
Украинские военнопленные признались в убийстве пенсионерки в Мариуполе - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830793617.html
Украинские военнопленные признались в убийстве пенсионерки в Мариуполе
Украинские военнопленные признались в убийстве пенсионерки в Мариуполе - РИА Новости, 11.11.2022
Украинские военнопленные признались в убийстве пенсионерки в Мариуполе
Пленные украинские военнослужащие рассказали на допросе об убийстве пожилой жительницы Мариуполя, которая заявила, что поддерживает Россию, сообщила... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:12
2022-11-11T17:56
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
мариуполь
ситуация в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828801155_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cddfd0da6e1f9ec4cb1c0f59eaff550e.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие рассказали на допросе об убийстве пожилой жительницы Мариуполя, которая заявила, что поддерживает Россию, сообщила пресс-служба Следственного комитета.Ведомство продолжает расследовать уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, возбужденные против украинских солдат и командиров. Среди фигурантов — бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Василий Михайлов и Даниил Овчинников, а также Артур Пустовойт и Алексей Томилин из 74-го отдельного разведывательного батальона.В частности, они признались в жестоком и циничном убийстве пожилой женщины в Мариуполе. Кроме того, Михайлов рассказал, что до смерти забил мужчину, которого допрашивал в поселке Мирный. Овчинников же по приказу командира расстрелял местных жителей, которые никак не угрожали военным, а жертвой Пустовойта стал безоружный человек.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221102/mariupol-1828788563.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828801155_684:129:3071:1919_1920x0_80_0_0_7b12c57289aed6d1c0eca4a39c90ee89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Мариуполь, Ситуация в ДНР и ЛНР, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
14:12 11.11.2022 (обновлено: 17:56 11.11.2022)
 
Украинские военнопленные признались в убийстве пенсионерки в Мариуполе

СК: украинские военнопленные рассказали подробности убийств мирных жителей в Мариуполе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Мариуполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие рассказали на допросе об убийстве пожилой жительницы Мариуполя, которая заявила, что поддерживает Россию, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Ведомство продолжает расследовать уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, возбужденные против украинских солдат и командиров. Среди фигурантов — бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Василий Михайлов и Даниил Овчинников, а также Артур Пустовойт и Алексей Томилин из 74-го отдельного разведывательного батальона.
В частности, они признались в жестоком и циничном убийстве пожилой женщины в Мариуполе.

"Галина Харитонова высказала слова поддержки России, после чего сослуживец Алексея Томилина выстрелил женщине в затылок, затем сам Томилин выстрелил ей в область грудной клетки", — сказали в СК, добавив, что Томилина обвиняют в убийстве еще двух мирных жителей.

Кроме того, Михайлов рассказал, что до смерти забил мужчину, которого допрашивал в поселке Мирный. Овчинников же по приказу командира расстрелял местных жителей, которые никак не угрожали военным, а жертвой Пустовойта стал безоружный человек.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следственный эксперимент с участием жительницы Мариуполя, готовившей теракт в городе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 19:42
Жительница Мариуполя, обвиняемая в подготовке теракта, признала вину
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМариупольСитуация в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала