https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830793617.html

Украинские военнопленные признались в убийстве пенсионерки в Мариуполе

Украинские военнопленные признались в убийстве пенсионерки в Мариуполе - РИА Новости, 11.11.2022

Украинские военнопленные признались в убийстве пенсионерки в Мариуполе

Пленные украинские военнослужащие рассказали на допросе об убийстве пожилой жительницы Мариуполя, которая заявила, что поддерживает Россию, сообщила... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:12

2022-11-11T14:12

2022-11-11T17:56

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

мариуполь

ситуация в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие рассказали на допросе об убийстве пожилой жительницы Мариуполя, которая заявила, что поддерживает Россию, сообщила пресс-служба Следственного комитета.Ведомство продолжает расследовать уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, возбужденные против украинских солдат и командиров. Среди фигурантов — бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Василий Михайлов и Даниил Овчинников, а также Артур Пустовойт и Алексей Томилин из 74-го отдельного разведывательного батальона.В частности, они признались в жестоком и циничном убийстве пожилой женщины в Мариуполе. Кроме того, Михайлов рассказал, что до смерти забил мужчину, которого допрашивал в поселке Мирный. Овчинников же по приказу командира расстрелял местных жителей, которые никак не угрожали военным, а жертвой Пустовойта стал безоружный человек.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221102/mariupol-1828788563.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины