14:12 11.11.2022 (обновлено: 17:56 11.11.2022)
Украинские военнопленные признались в убийстве пенсионерки в Мариуполе
СК: украинские военнопленные рассказали подробности убийств мирных жителей в Мариуполе
Мариуполь. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пленные украинские военнослужащие рассказали на допросе об убийстве пожилой жительницы Мариуполя, которая заявила, что поддерживает Россию, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Ведомство продолжает расследовать уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, возбужденные против украинских солдат и командиров. Среди фигурантов — бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Василий Михайлов и Даниил Овчинников, а также Артур Пустовойт и Алексей Томилин из 74-го отдельного разведывательного батальона.
В частности, они признались в жестоком и циничном убийстве пожилой женщины в Мариуполе.
"Галина Харитонова высказала слова поддержки России, после чего сослуживец Алексея Томилина выстрелил женщине в затылок, затем сам Томилин выстрелил ей в область грудной клетки", — сказали в СК, добавив, что Томилина обвиняют в убийстве еще двух мирных жителей.
Кроме того, Михайлов рассказал, что до смерти забил мужчину, которого допрашивал в поселке Мирный. Овчинников же по приказу командира расстрелял местных жителей, которые никак не угрожали военным, а жертвой Пустовойта стал безоружный человек.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.