https://ria.ru/20221111/tulyaremiya-1830950342.html

На Ставрополье госпитализировали восемь человек с туляремией

На Ставрополье госпитализировали восемь человек с туляремией - РИА Новости, 11.11.2022

На Ставрополье госпитализировали восемь человек с туляремией

Восемь человек в Петровском округе Ставропольского края госпитализированы с диагнозом туляремия, угрозы распространения заболевания нет, сообщил первый замглавы РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:45

2022-11-11T19:45

2022-11-11T19:45

происшествия

здоровье - общество

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Восемь человек в Петровском округе Ставропольского края госпитализированы с диагнозом туляремия, угрозы распространения заболевания нет, сообщил первый замглавы минздрава региона Юрий Литвинов.Туляремия – острое инфекционное заболевание, поражающее в том числе лимфатические узлы, кожу, иногда легкие и кишечник."В Петровском округе Ставропольского края госпитализированы восемь пациентов с диагнозом острого инфекционного заболевания - туляремия. Среди госпитализированных - двое детей, заболевание у всех пациентов протекает в легкой форме, на следующей неделе пациенты планируются к выписке", - сказал Литвинов, видеокомментарий которого размещен в Telegram-канале министерства.Он сообщил, что источником заболевания являются грызуны. "Соответственно при профилактике заболевания необходимо учитывать, что необходимо избежать контакта с теми местами, где было возможно пребывание грызунов или их продуктов жизнедеятельности", - добавил он.Литвинов подчеркнул, что угрозы распространения заболевания в крае нет, ситуация находится под контролем.

https://ria.ru/20221111/koronavirus-1830724846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, ставропольский край