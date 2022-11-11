https://ria.ru/20221111/tulyaremiya-1830950342.html
На Ставрополье госпитализировали восемь человек с туляремией
На Ставрополье госпитализировали восемь человек с туляремией - РИА Новости, 11.11.2022
На Ставрополье госпитализировали восемь человек с туляремией
Восемь человек в Петровском округе Ставропольского края госпитализированы с диагнозом туляремия, угрозы распространения заболевания нет, сообщил первый замглавы РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:45
2022-11-11T19:45
2022-11-11T19:45
происшествия
здоровье - общество
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости. Восемь человек в Петровском округе Ставропольского края госпитализированы с диагнозом туляремия, угрозы распространения заболевания нет, сообщил первый замглавы минздрава региона Юрий Литвинов.Туляремия – острое инфекционное заболевание, поражающее в том числе лимфатические узлы, кожу, иногда легкие и кишечник."В Петровском округе Ставропольского края госпитализированы восемь пациентов с диагнозом острого инфекционного заболевания - туляремия. Среди госпитализированных - двое детей, заболевание у всех пациентов протекает в легкой форме, на следующей неделе пациенты планируются к выписке", - сказал Литвинов, видеокомментарий которого размещен в Telegram-канале министерства.Он сообщил, что источником заболевания являются грызуны. "Соответственно при профилактике заболевания необходимо учитывать, что необходимо избежать контакта с теми местами, где было возможно пребывание грызунов или их продуктов жизнедеятельности", - добавил он.Литвинов подчеркнул, что угрозы распространения заболевания в крае нет, ситуация находится под контролем.
https://ria.ru/20221111/koronavirus-1830724846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, ставропольский край
Происшествия, Здоровье - Общество, Ставропольский край
На Ставрополье госпитализировали восемь человек с туляремией
Минздрав Ставрополья: в Петровском округе госпитализировали восемь человек с туляремией
ПЯТИГОРСК, 11 ноя - РИА Новости.
Восемь человек в Петровском округе Ставропольского края госпитализированы с диагнозом туляремия, угрозы распространения заболевания нет, сообщил первый замглавы минздрава
региона Юрий Литвинов.
Туляремия – острое инфекционное заболевание, поражающее в том числе лимфатические узлы, кожу, иногда легкие и кишечник.
"В Петровском округе Ставропольского края госпитализированы восемь пациентов с диагнозом острого инфекционного заболевания - туляремия. Среди госпитализированных - двое детей, заболевание у всех пациентов протекает в легкой форме, на следующей неделе пациенты планируются к выписке", - сказал Литвинов, видеокомментарий которого размещен в Telegram-канале министерства.
Он сообщил, что источником заболевания являются грызуны. "Соответственно при профилактике заболевания необходимо учитывать, что необходимо избежать контакта с теми местами, где было возможно пребывание грызунов или их продуктов жизнедеятельности", - добавил он.
Литвинов подчеркнул, что угрозы распространения заболевания в крае нет, ситуация находится под контролем.