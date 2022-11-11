https://ria.ru/20221111/tseny-1830695640.html

Опрос: россияне стали чаще отмечать рост цен на некоторые продукты питания

Опрос: россияне стали чаще отмечать рост цен на некоторые продукты питания - РИА Новости, 11.11.2022

Опрос: россияне стали чаще отмечать рост цен на некоторые продукты питания

Россияне стали чаще отмечать рост цен на некоторые продукты питания, в том числе на хлеб, молоко, яйца, а также на непродовольственные товары, следует по... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T10:39

2022-11-11T10:39

2022-11-11T10:39

россия

фонд "общественное мнение"

фомнибус

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россияне стали чаще отмечать рост цен на некоторые продукты питания, в том числе на хлеб, молоко, яйца, а также на непродовольственные товары, следует по результатам опроса Фонда "Общественное мнение".По мнению 28% россиян, за последний месяц заметно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия, против 25% неделей ранее. Рост цен на мясо отметили 36% опрошенных, 33% сообщили, что подорожали молоко и молочная продукция, против 31% неделей ранее. Также, по данным, четверти россиян (25%) за последний месяц заметно выросли цены на яйца, неделей ранее так считал 21%, 24% сообщили о росте цен на растительное масло (против 19% неделей ранее), 26% - на сахар, 19% - на плодоовощную продукцию, 30% - на рыбу и морепродукты, 23% - на крупы и макаронные изделия, 12% - на алкогольные напитки.Из хозтоваров 23% сообщили, что подорожали чистящие средства (против 20% неделей ранее), 22% - средства личной гигиены (против 19% неделей ранее).Также из непродовольственных товаров россияне заметили рост цен на одежду (25%), на электронику и бытовую технику (19%), стройматериалы (21%), лекарства и медикаменты (32%), бензин (18%).Кроме того, россияне сообщили о росте цен на услуги. Так, по мнению, каждого четвертого опрошенного, подорожала стоимость жилищно-коммунальных услуг, 19% - медицинских услуг, 12% - услуг пассажирского транспорта, 13% - бытовых услуг.Опрос "ФОМнибус" проводился 4-6 ноября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.

https://ria.ru/20221108/bezrabotitsa-1829851965.html

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россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, фонд "общественное мнение", фомнибус, общество