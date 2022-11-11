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Опрос: россияне стали чаще отмечать рост цен на некоторые продукты питания - РИА Новости, 11.11.2022
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Опрос: россияне стали чаще отмечать рост цен на некоторые продукты питания
Опрос: россияне стали чаще отмечать рост цен на некоторые продукты питания - РИА Новости, 11.11.2022
Опрос: россияне стали чаще отмечать рост цен на некоторые продукты питания
Россияне стали чаще отмечать рост цен на некоторые продукты питания, в том числе на хлеб, молоко, яйца, а также на непродовольственные товары, следует по... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:39
2022-11-11T10:39
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россияне стали чаще отмечать рост цен на некоторые продукты питания, в том числе на хлеб, молоко, яйца, а также на непродовольственные товары, следует по результатам опроса Фонда "Общественное мнение".По мнению 28% россиян, за последний месяц заметно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия, против 25% неделей ранее. Рост цен на мясо отметили 36% опрошенных, 33% сообщили, что подорожали молоко и молочная продукция, против 31% неделей ранее. Также, по данным, четверти россиян (25%) за последний месяц заметно выросли цены на яйца, неделей ранее так считал 21%, 24% сообщили о росте цен на растительное масло (против 19% неделей ранее), 26% - на сахар, 19% - на плодоовощную продукцию, 30% - на рыбу и морепродукты, 23% - на крупы и макаронные изделия, 12% - на алкогольные напитки.Из хозтоваров 23% сообщили, что подорожали чистящие средства (против 20% неделей ранее), 22% - средства личной гигиены (против 19% неделей ранее).Также из непродовольственных товаров россияне заметили рост цен на одежду (25%), на электронику и бытовую технику (19%), стройматериалы (21%), лекарства и медикаменты (32%), бензин (18%).Кроме того, россияне сообщили о росте цен на услуги. Так, по мнению, каждого четвертого опрошенного, подорожала стоимость жилищно-коммунальных услуг, 19% - медицинских услуг, 12% - услуг пассажирского транспорта, 13% - бытовых услуг.Опрос "ФОМнибус" проводился 4-6 ноября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.
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россия, фонд "общественное мнение", фомнибус, общество
Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Общество
10:39 11.11.2022
 
Опрос: россияне стали чаще отмечать рост цен на некоторые продукты питания

Опрос ФОМ показал, что 28 процентов россиян отметили рост цен на хлеб, молоко и яйца

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМужчина в гипермаркете "Ашан"
Мужчина в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина в гипермаркете "Ашан" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россияне стали чаще отмечать рост цен на некоторые продукты питания, в том числе на хлеб, молоко, яйца, а также на непродовольственные товары, следует по результатам опроса Фонда "Общественное мнение".
По мнению 28% россиян, за последний месяц заметно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия, против 25% неделей ранее. Рост цен на мясо отметили 36% опрошенных, 33% сообщили, что подорожали молоко и молочная продукция, против 31% неделей ранее. Также, по данным, четверти россиян (25%) за последний месяц заметно выросли цены на яйца, неделей ранее так считал 21%, 24% сообщили о росте цен на растительное масло (против 19% неделей ранее), 26% - на сахар, 19% - на плодоовощную продукцию, 30% - на рыбу и морепродукты, 23% - на крупы и макаронные изделия, 12% - на алкогольные напитки.
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Также из непродовольственных товаров россияне заметили рост цен на одежду (25%), на электронику и бытовую технику (19%), стройматериалы (21%), лекарства и медикаменты (32%), бензин (18%).
Кроме того, россияне сообщили о росте цен на услуги. Так, по мнению, каждого четвертого опрошенного, подорожала стоимость жилищно-коммунальных услуг, 19% - медицинских услуг, 12% - услуг пассажирского транспорта, 13% - бытовых услуг.
Опрос "ФОМнибус" проводился 4-6 ноября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.
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