https://ria.ru/20221111/tramp-1830649743.html

Трамп призвал CNN создать посвященный ему консервативный телеканал

Трамп призвал CNN создать посвященный ему консервативный телеканал - РИА Новости, 11.11.2022

Трамп призвал CNN создать посвященный ему консервативный телеканал

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что CNN могла бы стать самой успешной телесетью в истории, если бы создала посвященный исключительно ему консервативный... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T02:56

2022-11-11T02:56

2022-11-11T02:56

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ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что CNN могла бы стать самой успешной телесетью в истории, если бы создала посвященный исключительно ему консервативный канал.Дружественный демократам CNN возглавляет хор медиа-критиков консерваторов, республиканцев и лично Трампа.Прореспубликанский Fox, по мнению экс-президента, успешен только потому, что предоставляет ему трибуну. "Twitter поднялся благодаря мне и даже Facebook* в упадке, потеряв почти 90 миллиардов долларов стоимости с тех пор, как меня там запретили", - утверждает Трамп.Свое изгнание с социальных платформ, последовавшее за штурмом Капитолия и отказом признавать поражение на выборах 2020 года, он назвал одной из величайших ошибок в истории бизнеса. Экс-президент объяснил это тем, что с "Трампом идут десятки миллионов тех, кто верит в MAGA (предвыборный лозунг Трампа - Make America Great Again, сделаем Америку вновь великой), кто хочет сделать Америку снова великой и ставят Америку на первое место".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221110/tramp-1830434359.html

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в мире, технологии, дональд трамп, америка, сша, россия