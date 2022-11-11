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Трамп призвал CNN создать посвященный ему консервативный телеканал - РИА Новости, 11.11.2022
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Трамп призвал CNN создать посвященный ему консервативный телеканал
Трамп призвал CNN создать посвященный ему консервативный телеканал - РИА Новости, 11.11.2022
Трамп призвал CNN создать посвященный ему консервативный телеканал
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что CNN могла бы стать самой успешной телесетью в истории, если бы создала посвященный исключительно ему консервативный... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T02:56
2022-11-11T02:56
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ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что CNN могла бы стать самой успешной телесетью в истории, если бы создала посвященный исключительно ему консервативный канал.Дружественный демократам CNN возглавляет хор медиа-критиков консерваторов, республиканцев и лично Трампа.Прореспубликанский Fox, по мнению экс-президента, успешен только потому, что предоставляет ему трибуну. "Twitter поднялся благодаря мне и даже Facebook* в упадке, потеряв почти 90 миллиардов долларов стоимости с тех пор, как меня там запретили", - утверждает Трамп.Свое изгнание с социальных платформ, последовавшее за штурмом Капитолия и отказом признавать поражение на выборах 2020 года, он назвал одной из величайших ошибок в истории бизнеса. Экс-президент объяснил это тем, что с "Трампом идут десятки миллионов тех, кто верит в MAGA (предвыборный лозунг Трампа - Make America Great Again, сделаем Америку вновь великой), кто хочет сделать Америку снова великой и ставят Америку на первое место".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, технологии, дональд трамп, америка, сша, россия
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Америка, США, Россия
02:56 11.11.2022
 
Трамп призвал CNN создать посвященный ему консервативный телеканал

Трамп призвал CNN создать посвященный исключительно ему консервативный канал

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что CNN могла бы стать самой успешной телесетью в истории, если бы создала посвященный исключительно ему консервативный канал.
Дружественный демократам CNN возглавляет хор медиа-критиков консерваторов, республиканцев и лично Трампа.
"Если бы CNN были умны, то открыли бы консервативную сеть, где был бы только я, и это бы была самая успешная сеть в истории", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Прореспубликанский Fox, по мнению экс-президента, успешен только потому, что предоставляет ему трибуну. "Twitter поднялся благодаря мне и даже Facebook* в упадке, потеряв почти 90 миллиардов долларов стоимости с тех пор, как меня там запретили", - утверждает Трамп.
Свое изгнание с социальных платформ, последовавшее за штурмом Капитолия и отказом признавать поражение на выборах 2020 года, он назвал одной из величайших ошибок в истории бизнеса. Экс-президент объяснил это тем, что с "Трампом идут десятки миллионов тех, кто верит в MAGA (предвыборный лозунг Трампа - Make America Great Again, сделаем Америку вновь великой), кто хочет сделать Америку снова великой и ставят Америку на первое место".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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Трамп опроверг слухи, что вышел из себя из-за результата выборов в конгресс
 
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