https://ria.ru/20221111/tekhnika-1830931995.html
В Крыму завод Ростеха ремонтирует задействованную в спецоперации технику
В Крыму завод Ростеха ремонтирует задействованную в спецоперации технику - РИА Новости, 11.11.2022
В Крыму завод Ростеха ремонтирует задействованную в спецоперации технику
Входящий в Ростех завод "75 Арсенал" оперативно восстанавливает в Крыму военную технику, задействованную в специальной военной операции (СВО) на Украине,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:24
2022-11-11T18:24
2022-11-11T18:24
безопасность
украина
россия
серпухов
ростех
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Входящий в Ростех завод "75 Арсенал" оперативно восстанавливает в Крыму военную технику, задействованную в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в пятницу в госкорпорации."АО "75 Арсенал", входящее в РТ-Капитал Ростеха, оперативно восстанавливает вооружение, военную и специальную технику, участвующую в специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины. Персонал предприятия ведет эту работу в составе выездных ремонтных бригад в рамках специальных сервисных контрактов. Работы по сервисным контрактам ведутся в Крыму", - сказали в корпорации.Там уточнили, что ремонтные подразделения "75 Арсенала" восстанавливают работоспособность подвижных пунктов разведки и управления, различных машин из состава комплексов ПВО "Бук-М1" и "Бук-М2", а также самоходных пусковых и пускозаряжающих установок из состава зенитной ракетной системы С-300В.На восстановлении техники завод работает с сентября. В состав выездных бригад входят радиомонтажники, инженеры, бригадиры, задействованы все 9 цехов предприятия.АО "75 Арсенал" расположено в городе Серпухов Московской области. Предприятие специализируется на ремонте систем ПВО, РЛС и радиостанций. Также завод ведет техобслуживание подвижных пунктов разведки и управления.
https://ria.ru/20221111/most-1830910643.html
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безопасность, украина, россия, серпухов, ростех, городское хозяйство москвы
Безопасность, Украина, Россия, Серпухов, Ростех, Городское хозяйство Москвы
В Крыму завод Ростеха ремонтирует задействованную в спецоперации технику
В Крыму завод "75 Арсенал" оперативно восстанавливает технику, воюющую в спецоперации