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Источник: талибы не приедут на Московскую конференцию по Афганистану - РИА Новости, 11.11.2022
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Источник: талибы не приедут на Московскую конференцию по Афганистану
Источник: талибы не приедут на Московскую конференцию по Афганистану - РИА Новости, 11.11.2022
Источник: талибы не приедут на Московскую конференцию по Афганистану
Делегация "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не приедет на Московскую конференцию по Афганистану, приглашения... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:44
2022-11-11T13:44
в мире
сергей лавров
афганистан
россия
кабул (город)
оон
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КАБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Делегация "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не приедет на Московскую конференцию по Афганистану, приглашения от РФ не поступало, сообщил РИА Новости источник в Кабуле."Россия не приглашала талибов на Московскую конференцию. Я не думаю, что кому-то из наших команд стоит ехать в Москву", - сказал источник.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что заседание Московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе, талибы и другие политические силы страны будут проинформированы о его решениях.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан
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в мире, сергей лавров, афганистан, россия, кабул (город), оон
В мире, Сергей Лавров, Афганистан, Россия, Кабул (город), ООН
13:44 11.11.2022
 
Источник: талибы не приедут на Московскую конференцию по Афганистану

Делегация "Талибана" не приедет на Московскую конференцию по Афганистану

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗаседание московского формата консультаций по Афганистану в Москве
Заседание московского формата консультаций по Афганистану в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Заседание московского формата консультаций по Афганистану в Москве. Архивное фото
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КАБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Делегация "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не приедет на Московскую конференцию по Афганистану, приглашения от РФ не поступало, сообщил РИА Новости источник в Кабуле.
"Россия не приглашала талибов на Московскую конференцию. Я не думаю, что кому-то из наших команд стоит ехать в Москву", - сказал источник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что заседание Московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе, талибы и другие политические силы страны будут проинформированы о его решениях.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 13:51
Путин объяснил, почему Москва поддерживает контакты с талибами
 
В миреСергей ЛавровАфганистанРоссияКабул (город)ООН
 
 
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