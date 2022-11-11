https://ria.ru/20221111/taliby-1830777548.html
Источник: талибы не приедут на Московскую конференцию по Афганистану
Источник: талибы не приедут на Московскую конференцию по Афганистану - РИА Новости, 11.11.2022
Источник: талибы не приедут на Московскую конференцию по Афганистану
Делегация "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не приедет на Московскую конференцию по Афганистану, приглашения... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:44
2022-11-11T13:44
2022-11-11T13:44
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КАБУЛ, 11 ноя - РИА Новости. Делегация "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не приедет на Московскую конференцию по Афганистану, приглашения от РФ не поступало, сообщил РИА Новости источник в Кабуле."Россия не приглашала талибов на Московскую конференцию. Я не думаю, что кому-то из наших команд стоит ехать в Москву", - сказал источник.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что заседание Московского формата по Афганистану пройдет на следующей неделе, талибы и другие политические силы страны будут проинформированы о его решениях.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221014/taliby-1824016084.html
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в мире, сергей лавров, афганистан, россия, кабул (город), оон
В мире, Сергей Лавров, Афганистан, Россия, Кабул (город), ООН
Источник: талибы не приедут на Московскую конференцию по Афганистану
Делегация "Талибана" не приедет на Московскую конференцию по Афганистану